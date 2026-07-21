В Приднестровье продолжают финансировать соцвыплаты за счет фонда «Вместе».

В Приднестровье распределили еще 43,2 млн местных рублей из фонда «Вместе». Его создали на фоне экономического кризиса, предложив жителям и предприятиям добровольно жертвовать деньги на пенсии, пособия и зарплаты.

Из новой суммы 27,3 млн приднестровских рублей направят на социальные пенсии и компенсации, включая ежемесячные пособия на детей. Еще 8,4 млн приднестровских рублей потратят на пенсионные выплаты и компенсации. Остальные средства пойдут на лекарства, питание в больницах и интернатах, стипендии и содержание детей-сирот, пишет rupor.md

Таким образом, администрация региона продолжает собирать пожертвования у граждан и бизнеса, чтобы за их счет выполнять обязательства, которые должны финансироваться из бюджета. После очередного распределения в фонде останется более 63 млн приднестровских рублей.

Фонд «Вместе» начал работу 11 мая. Некоторые жители отреагировали на инициативу символическими переводами: четыре человека отправили по одной копейке, еще трое менее одного рубля. Основную часть средств внес холдинг «Шериф» пожертвовал 100 млн приднестровских рублей, еще 25 млн перечислили два местных банка.