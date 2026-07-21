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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 14:36
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В Приднестровье продолжают финансировать соцвыплаты за счет фонда «Вместе»

В Приднестровье распределили еще 43,2 млн местных рублей из фонда «Вместе». Его создали на фоне экономического кризиса, предложив жителям и предприятиям добровольно жертвовать деньги на пенсии, пособия и зарплаты.

В Приднестровье продолжают финансировать соцвыплаты за счет фонда «Вместе».
В Приднестровье продолжают финансировать соцвыплаты за счет фонда «Вместе».

Из новой суммы 27,3 млн приднестровских рублей направят на социальные пенсии и компенсации, включая ежемесячные пособия на детей. Еще 8,4 млн приднестровских рублей потратят на пенсионные выплаты и компенсации. Остальные средства пойдут на лекарства, питание в больницах и интернатах, стипендии и содержание детей-сирот, пишет rupor.md

Таким образом, администрация региона продолжает собирать пожертвования у граждан и бизнеса, чтобы за их счет выполнять обязательства, которые должны финансироваться из бюджета. После очередного распределения в фонде останется более 63 млн приднестровских рублей.

Фонд «Вместе» начал работу 11 мая. Некоторые жители отреагировали на инициативу символическими переводами: четыре человека отправили по одной копейке, еще трое менее одного рубля. Основную часть средств внес холдинг «Шериф» пожертвовал 100 млн приднестровских рублей, еще 25 млн перечислили два местных банка.

Источник
rupor.md logorupor
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