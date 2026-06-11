В Приднестровье овощи и фрукты начали продавать в рассрочку.

"Такого в Приднестровье еще не было. Только в "Овощном раю" вы можете взять фрукты и овощи в рассрочку на 3 месяца. Можно оплатить картой или QR-кодом", - говорится в рекламном видео.

Необычное предложение привлекло внимание пользователей социальных сетей. Многие восприняли рекламу с иронией, отмечая, что рассрочка на продукты питания еще недавно казалась невозможной.

Некоторые пользователи увидели в рекламе признак ухудшения экономической ситуации и снижения покупательной способности населения. Другие предположили, что магазин просто решил нестандартным способом привлечь клиентов.



