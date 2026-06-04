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zonadesecuritate.md logozonadesecuritate
4 Июня 2026, 17:11
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В Приднестровье начали отключать уличное освещение

С вечера 1 июня жители крупных городов и населенных пунктов приднестровского региона сообщают в соцсетях об отключениях уличного освещения.

Жители приднестровского региона сообщают об отключении уличного освещения с 1 июня.
Жители приднестровского региона сообщают об отключении уличного освещения с 1 июня.

В Тирасполе, по словам горожан, фонари работали только в районе центральной площади. В Тигине жители писали, что освещения не было даже на центральных улицах. Также сообщалось, что фонари не горели на дороге в направлении Каушан, сообщает Zona de Securitate

Один из жителей Тигины рассказал, что позвонил в местные электросети, где ему сообщили об «указе свыше».

О полном отсутствии уличного освещения также сообщали жители Рыбницы. В Днестровске, где расположена Молдавская ГРЭС, по словам горожан, «только центральная улица горит до 22:00 и все». При этом, судя по информации Moldelectrica, сама МГРЭС продолжает работать в привычном режиме.

Так называемая местная администрация пока никак не комментировала происходящее и не объясняла, с чем связано отключение.

На кадрах ниже — ночной Тирасполь без уличного освещения. Фото и видео сделаны вечером 3 июня.

Напомним, энергетический кризис в приднестровском регионе продолжается с начала 2025 года. 1 января «Газпром» остановил поставки газа после прекращения транзита через Украину, хотя техническая возможность поставок через трансбалканский коридор сохранялась. После краткосрочной помощи ЕС, которая позволила избежать энергоколлапса, газ в регион начали поставлять по новой схеме с участием российских структур, венгерской компании MET и компаний, зарегистрированных в ОАЭ.

Источник
zonadesecuritate.md logozonadesecuritate
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