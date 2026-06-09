В Приднестровье на фоне падения цен на топливо снижают тарифы на транспорт.

Власти объявили, что цена на дизельное топливо снизилась более чем на 10% — с 31 до 27,5 приднестровских рубля, что позволило уменьшить расходы перевозчиков. Таким образом, тариф на регулярные рейсы снизится с 0,88 приднестровских рубля до 0,84 рубля за пассажиро-километр, пишет bani.md

Чиновники заявляют, что цены на транспорт должны корректироваться в зависимости от изменения затрат, а удешевление топлива — отражаться на тарифах для пассажиров. В то же время власти региона рассматривают возможность снижения тарифов и на городской транспорт.

Напомним, что в конце апреля в Приднестровье повысили стоимость поездок на общественном транспорте.