9 Июня 2026, 07:45
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В Приднестровье на фоне падения цен на топливо снижают тарифы на транспорт
Поездки на пригородном и междугородном транспорте в Приднестровье подешевеют — власти региона решили снизить тарифы для пассажиров на фоне падения цен на топливо.
Власти объявили, что цена на дизельное топливо снизилась более чем на 10% — с 31 до 27,5 приднестровских рубля, что позволило уменьшить расходы перевозчиков. Таким образом, тариф на регулярные рейсы снизится с 0,88 приднестровских рубля до 0,84 рубля за пассажиро-километр, пишет bani.md
Чиновники заявляют, что цены на транспорт должны корректироваться в зависимости от изменения затрат, а удешевление топлива — отражаться на тарифах для пассажиров. В то же время власти региона рассматривают возможность снижения тарифов и на городской транспорт.
Напомним, что в конце апреля в Приднестровье повысили стоимость поездок на общественном транспорте.