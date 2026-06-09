theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
9 Июня 2026, 07:45
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Приднестровье на фоне падения цен на топливо снижают тарифы на транспорт

Поездки на пригородном и междугородном транспорте в Приднестровье подешевеют — власти региона решили снизить тарифы для пассажиров на фоне падения цен на топливо.

В Приднестровье на фоне падения цен на топливо снижают тарифы на транспорт.
В Приднестровье на фоне падения цен на топливо снижают тарифы на транспорт.

Власти объявили, что цена на дизельное топливо снизилась более чем на 10% — с 31 до 27,5 приднестровских рубля, что позволило уменьшить расходы перевозчиков. Таким образом, тариф на регулярные рейсы снизится с 0,88 приднестровских рубля до 0,84 рубля за пассажиро-километр, пишет bani.md

Чиновники заявляют, что цены на транспорт должны корректироваться в зависимости от изменения затрат, а удешевление топлива — отражаться на тарифах для пассажиров. В то же время власти региона рассматривают возможность снижения тарифов и на городской транспорт.

Напомним, что в конце апреля в Приднестровье повысили стоимость поездок на общественном транспорте.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте