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logos.press.md logologos
31 Июля 2026, 16:12
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В первом квартале в Молдове перевезли 7 млн тонн грузов

Уточненный показатель объема грузоперевозок почти в два раза превышает прежнее обнародованное значение и приводится статистикой в рамках первого, выполненного по европейским стандартам экспериментального исследования ASTRM.

В первом квартале в Молдове перевезли 7 млн тонн грузов.
В первом квартале в Молдове перевезли 7 млн тонн грузов.

Об этом сообщает Национальное бюро статистики (НБС), приводя скорректированные данные для авторизованного в стране автомобильного транспорта грузоподъемностью не менее 3,5 тыс. тонн, сроком эксплуатации не более 25 лет, выполняющего коммерческие рейсы или рейсы для собственных нужд как в стране, так и по международным маршрутам, пишет logos-pres.md

Согласно результатам, полученным в рамках ASTRM, в период с января по март 2026 года соответствующими транспортными средствами (в том числе арендованными) было перевезено 7,0 млн тонн грузов, а грузооборот составил 1710,6 млн тонно-километров. Из общего объема перевезенных грузов 18,1% (1,3 млн тонн) приходилось на международные маршруты.

Структура перевозок демонстрирует преобладание внутреннего сообщения по объему (81,9%) и международного сообщения по грузообороту (65,8%), что отражает разницу между массой груза и дальностью транспортировки.

Перевозки внутри страны, как правило, генерируют больший объем в тоннах, но меньший грузооборот из-за коротких дистанций. Международное сообщение за пределы или из-за пределов страны, включая транзит, составили основную часть грузооборота (в тонно-километрах), поскольку плечо доставки значительно длиннее.

Структура перевезенных грузов по группам товаров (номинациям) классифицируется на основе Европейской гармонизированной номенклатуры NST. В рамках первых экспериментальных результатов обследования ASTRM НБС распределило перевезенные грузы по 20 ключевым дивизионам (номинациям).

Источник
logos.press.md logologos
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