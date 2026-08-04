Moldexpo и парк «Валя Морилор» соединит новая аллея сакуры.

На территории Международного выставочного центра Moldexpo обустроят современную аллею сакуры, которая соединит выставочный комплекс с парком «Валя Морилор».

Об этом на пресс-конференции заявила генеральный директор Moldexpo Зинаида Попа, объявив о запуске тендера на проведение работ, передает rupor.md

Проект стоимостью около 3 миллионов леев будет полностью профинансирован из собственного бюджета центра Moldexpo. Главная цель инициативы — превратить заброшенную зону в комфортное общественное пространство для спорта, отдыха и досуга кишиневцев.

«Мы хотим создать дружелюбное для сообщества пространство, чтобы центр оставался привлекательным и вне выставочных периодов. Здесь гуляет очень много людей, и мы хотим обеспечить им больший комфорт. В перспективе планируем организовывать мероприятия под открытым небом», — отметила Зинаида Попа.

Что изменится в этой зоне:

Прямая связь с парком: Новая аллея уберет металлический забор и естественным образом соединит Moldexpo и парк «Валя Морилор».

Инфраструктура: Территорию оборудуют современной уличной мебелью и качественным освещением.

Доступность: Обустроят отдельный вход, где также появятся несколько коммерческих объектов.

Решение старых проблем: Мэрия Кишинева уже начала ликвидацию лесных родников, которые годами затапливали эту зону водой и илом.

Тендер на выбор подрядчика стартует уже на этой неделе. Поскольку проект предполагает только благоустройство, а не капитальную реконструкцию, руководство Moldexpo рассчитывает завершить все работы и открыть аллею для горожан уже в октябре текущего года.