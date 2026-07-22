В Новых Аненах нашли боеприпасы времен Второй мировой войны.

Саперы в Новых Аненах нашли 502 патрона калибра 7,92 мм. времён Второй мировой войны. Опасную находку во время строительных работ обнаружил местный житель, сообщила Национальная армия.

Группа разминирования уничтожила все взрывоопасные предметы в безопасных условиях на полигоне, передает rupor.md

Саперы рекомендуют в случае обнаружения взрывоопасных предметов не прикасаться к ним, не ударять и не перемещать. Также запрещается разбирать боеприпасы и бросать их в огонь. При нахождении подозрительных объектов необходимо немедленно сообщить об этом в службу 112 или местным органам власти.