theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 18:57
977
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Саперы подконтрольно уничтожили дрон со взрывчаткой, найденный в селе Копанка

Взрывчатое вещество, обнаруженное в беспилотнике типа «Герань-2», найденном в селе Копанка Каушанского района, было уничтожено путем контролируемого подрыва саперами Национальной армии при поддержке полиции.

Саперы подконтрольно уничтожили дрон со взрывчаткой, найденный в селе Копанка.
Саперы подконтрольно уничтожили дрон со взрывчаткой, найденный в селе Копанка.

Беспилотник получил повреждения после удара о землю и пожара, возникшего из-за возгорания топлива в баке. В результате у аппарата сгорели крылья и хвостовая часть. При этом боевая часть осталась соединенной с системой, однако взрыв не произошел.

После технического обследования специалисты установили, что дрон содержал около 40 килограммов взрывчатого вещества с осколочными элементами, которое не сдетонировало при падении.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте