Саперы подконтрольно уничтожили дрон со взрывчаткой, найденный в селе Копанка.

Взрывчатое вещество, обнаруженное в беспилотнике типа «Герань-2», найденном в селе Копанка Каушанского района, было уничтожено путем контролируемого подрыва саперами Национальной армии при поддержке полиции.

Беспилотник получил повреждения после удара о землю и пожара, возникшего из-за возгорания топлива в баке. В результате у аппарата сгорели крылья и хвостовая часть. При этом боевая часть осталась соединенной с системой, однако взрыв не произошел.

После технического обследования специалисты установили, что дрон содержал около 40 килограммов взрывчатого вещества с осколочными элементами, которое не сдетонировало при падении.