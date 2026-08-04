В Monitorul Oficial опубликованы новые стандарты и правила для ряда профессий.

Данные правила предусматривают чёткие квалификационные требования и сферы деятельности для нескольких категорий специалистов.

Среди важных нововведений — новое положение для экскурсоводов (гидов). Документ конкретизирует профессиональные требования к гиду: например, знания в области истории и географии, навыки оказания первой помощи и соблюдение норм охраны окружающей среды. Вместе с тем положение предоставляет экскурсоводам право работать и в других смежных сферах сферы туризма, передаёт noi.md

Кроме того, были введены стандарты для методистов-организаторов в сфере культуры, для технических и рабочих специальностей, таких как машинисты автогрейдера и изготовители-сборщики изделий из дерева, а также для социальных педагогов, оказывающих образовательную поддержку и содействие в социальной интеграции детям и молодёжи из групп риска или находящимся в уязвимом положении.

Все эти нормативные акты стали обязательными к исполнению непосредственно со дня их опубликования.