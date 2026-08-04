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noi.md logonoi
4 Августа 2026, 20:18
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В Monitorul Oficial опубликованы новые стандарты и правила для ряда профессий

Данные правила предусматривают чёткие квалификационные требования и сферы деятельности для нескольких категорий специалистов.

В Monitorul Oficial опубликованы новые стандарты и правила для ряда профессий.
В Monitorul Oficial опубликованы новые стандарты и правила для ряда профессий.

Среди важных нововведений — новое положение для экскурсоводов (гидов). Документ конкретизирует профессиональные требования к гиду: например, знания в области истории и географии, навыки оказания первой помощи и соблюдение норм охраны окружающей среды. Вместе с тем положение предоставляет экскурсоводам право работать и в других смежных сферах сферы туризма, передаёт noi.md

Кроме того, были введены стандарты для методистов-организаторов в сфере культуры, для технических и рабочих специальностей, таких как машинисты автогрейдера и изготовители-сборщики изделий из дерева, а также для социальных педагогов, оказывающих образовательную поддержку и содействие в социальной интеграции детям и молодёжи из групп риска или находящимся в уязвимом положении. 

Все эти нормативные акты стали обязательными к исполнению непосредственно со дня их опубликования.

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Источник
noi.md logonoi
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