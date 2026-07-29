В Молдове появятся новые профессии.

Направления специальностей будут дополнены шестью новыми программами: «Дизайн мебели», «Геоинформационные системы (GIS)», «География туризма», «Биоинформатика», «Фармацевтическая помощь» и «Спортивные путешествия и туризм».

Соответствующее решение было утверждено сегодня, 29 июля, на заседании правительства, передает logos-pres.md

Новые специальности будут внедряться в университетах по предложению министерства образования и исследований после консультаций с высшими учебными заведениями и представителями бизнес-среды.

«Введение этих специальностей позволит молодым людям получить подготовку в перспективных областях развития и отвечает запросам работодателей. Мы стремимся к тому, чтобы выпускники университетов Республики Молдова обладали актуальными компетенциями и имели лучшие возможности для трудоустройства», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун.

Номенклатура направлений подготовки и специальностей в высшем образовании — это документ, который определяет, какие образовательные программы могут реализовывать университеты Республики Молдова.

В нем перечислены официально признанные области подготовки и специальности, на основании которых программы высшего образования получают разрешение на деятельность или аккредитацию, а выпускникам выдаются дипломы.

Документ периодически пересматривается с целью адаптации образовательного предложения к изменениям на рынке труда и европейским стандартам в сфере высшего образования.