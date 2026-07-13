Требования к срокам исполнения договоров о госзакупках ужесточены.

Срок исполнения договора о госзакупках не может превышать установленную в нем дату. Подрядчик имеет право на его изменение только в случае, если это произошло не по его вине.

В договорах подряда, а также о госзакупках проектных услуг, в обязательном порядке должно быть указано, что срок их исполнения не может превышать дату, указанную в договоре, пишет logos-pres.md

Соответствующее положение введено в нормативную базу по госзакупкам Министерством финансов. Изменения в приказ ведомства об утверждении стандартной документации для проведения госзакупок работ опубликованы и вступили в силу.

В частности, внесены поправки в два приложения к документу (25 и 26). А также в положение, согласно которому срок исполнения договора не может превышать период, предусмотренный в объявлении на участие в закупке. Для бюджетных органов дата завершения работ не должна превышать бюджетные обязательства, предусмотренные законом/решением о бюджете.

Если задержка произошла не по вине подрядчика, срок выполнения работ может быть продлён или приостановлен. Изменение графика утверждается сторонами договора, если причины задержки работ вызваны бенефициаром; вследствие непредвидимой ситуации; влияния климатических факторов, стихийными бедствиями.

Напомним, договоры, в случае превышения установленных сроков выполнения работ, предусматривают возможность их расторжения и начисление пени.