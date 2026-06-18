В Молдову не пустили более 40 тонн молодого картофеля: оказался слишком грязным.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) запретило ввозить в страну две крупные партии молодого картофеля весом 22 и 23 тонны.

Как сообщает агентство, импортный товар оказался слишком грязным и не подошел под молдавские стандарты качества, поэтому инспекторы на границе отправили его обратно производителю, пишет rupor.md

При проверке на пограничных постах специалисты заметили, что на клубнях осталось очень много налипшей земли. По правилам, для раннего картофеля допускается максимум 1% примесей от общего веса.

В ANSA отметили, что следят за всеми ввозимыми овощами и фруктами, чтобы защитить местных покупателей и производителей. Импортерам также напомнили, что соблюдать требования к качеству обязаны все, иначе товар просто не пустят в страну.