Молдова и Китай обсудили запуск прямого авиарейса и расширение сотрудничества.

Эта инициатива рассматривается как важный шаг для облегчения торгово-экономических связей, укрепления экономического сотрудничества и активизации поездок между Республикой Молдова и Китаем, сообщает logos-press.md

В ходе встречи стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений и обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных сферах. Была подтверждена важность поддержания постоянного диалога, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, включая расширение экспорта молдавской продукции на китайский рынок, особенно сельскохозяйственных товаров и вина. Также стороны обсудили инвестиционный потенциал и укрепление контактов между деловыми кругами.

Кроме того, официальные лица договорились о проведении нового раунда межведомственных политических консультаций, направленных на выявление новых возможностей отраслевого сотрудничества.

Михай Попшой подчеркнул, что Республика Молдова остаётся твёрдо приверженной процессу европейской интеграции, который является стратегической целью, отражающей стремления граждан к модернизации страны.

В свою очередь министр Ван И заявил об открытости Китая к укреплению сотрудничества с Республикой Молдова. Китайский дипломат отметил значительный потенциал китайского рынка для молдавской продукции, особенно вина, поскольку Китай является одним из крупнейших мировых импортёров сельскохозяйственной продукции. В этом контексте была подчеркнута перспектива расширения импорта и углубления двусторонней торговли.

Также Ван И выразил уважение Китая к выбранному Республикой Молдова пути развития и её цели европейской интеграции. Кроме того, он поблагодарил молдавские власти за помощь в начале войны в Украине в обеспечении транзита и эвакуации китайских студентов.

Последний визит министра иностранных дел Молдовы в Китай состоялся в 2018 году.