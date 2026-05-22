22 Мая 2026, 10:48
В Молдове реорганизуют около 100 школ в 2026 году

Речь идёт прежде всего о школах с небольшим числом учеников.

Министр образования Дан Перчун заявил, что мера является сложной, но необходимой для сокращения различий между сельскими и городскими школами и обеспечения детям лучших условий для обучения, сообщает rupor.md

По словам Дана Перчуна, процесс реорганизации школ необходим для улучшения системы образования и повышения успеваемости учащихся. Он отметил, что сохранение слабо оснащённых учебных заведений напрямую влияет на шансы детей получить конкурентоспособное образование.

«Мы ожидаем, что около 100 учреждений будут реорганизованы в этом году по решениям районных советов. Это сложный процесс, вызывающий споры, но в итоге он поможет повысить качество образования. Мы отказываемся от подхода, когда дети остаются заложниками, зачастую по политическим причинам, в учреждениях без элементарного оснащения, где не хватает преподавателей, а физику, химию и биологию ведёт один и тот же человек. Таким образом мы жертвуем будущими компетенциями детей и затем видим слабые результаты на экзаменах», — заявил министр в эфире передачи «Cabinetul din Umbră» на Jurnal TV.

Министр также обратил внимание на значительную разницу между результатами учащихся из Кишинёва и сельской местности. По его словам, реорганизация школ с малым количеством учеников является одним из решений для сокращения этого разрыва.

«Разница в результатах экзаменов между Кишинёвом и сельской местностью составляет 23 процентных пункта. Если в сёлах уровень сдачи экзаменов — около 60%, то в Кишинёве он превышает 80%. В Республике Молдова место, где ты родился, во многом определяет твой образовательный и профессиональный путь», — подчеркнул Дан Перчун.

