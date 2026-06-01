В Молдове в основном продается молодой картофель из Турции, Румынии, Франции, Нидерландов.

Однако в мае – июне ситуация для нах начала меняться к лучшему. Цены на молодой картофель пока в разы выше, чем на прошлогодний товар, передает logos-pres.md

Польша

Польша в прошлом сезоне оказалась в эпицентре «картофельного кризиса». Ситуация на рынке Польши остается неоднозначной. Спрос на прошлогодний урожай стремительно падает, а цены на него застыли на минимуме. В то же время, набирает обороты торговля свежими клубнями, пишет EastFruit со ссылкой на SadyOgrody.pl.

По словам эксперта оптового рынка Бронише Мацея Кмеры, сейчас основную долю продаж занимают молодые польские клубни. Желтые сорта реализуются примерно по 2 злотых/кг (0,47 евро/кг), тогда как популярные белые сорта, такие как Ирга и Орлик, стоят около 3 злотых/кг (0,71/кг). Картофель прошлогоднего урожая находится в значительно менее выгодном положении.

Спрос на него ограничен и формируется в основном покупателями, которым нужны определенные сорта для приготовления конкретных блюд, например картофельных оладий. Качество таких клубней оценивается как невысокое, что отражается и на ценах.

Так, стандартный мешок картофеля сорта Ирга можно продать примерно за 10 злотых (2,35/евро). Одновременно с этим с рынка постепенно исчезает импортный картофель. Небольшие объемы продукции из Египта еще присутствуют в продаже, однако на фоне доступных цен на местный молодой картофель импорт теряет конкурентоспособность, и поставки постепенно сворачиваются.

Украина

В конце мая на украинском рынке сложилась парадоксальная ситуация: местный молодой картофель продается почти вдвое дороже зарубежного, пишет EastFruit со ссылкой на Униан. О причинах такой разницы в цене и качестве рассказал директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга. По словам эксперта, импортный картофель нельзя считать полностью молодым, поскольку после длительной транспортировки он теряет характерные свойства свежесобранного продукта.

Настоящий молодой картофель попадает к потребителю практически сразу после уборки, пока кожура остается тонкой и нежной. Во время перевозки, которая может длиться несколько недель, кожица становится более жесткой.

Сейчас на украинском рынке импортный картофель из Азербайджана продается по 50–60 гривен/кг (0,97-1,16 евро/кг), тогда как украинский стоит 100–130 гривен/кг (1,93-2,51 евро/кг). Такая разница объясняется тем, что отечественный ранний картофель в основном выращивают в теплицах, что делает его производство более затратным.

Основными поставщиками раннего картофеля в Украину сейчас остаются Азербайджан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Благодаря более раннему старту сезона выращивания тамошняя продукция пока дешевле даже с учетом расходов на логистику.

В июне ситуация на рынке должна измениться. По мере поступления картофеля, выращенного под агроволокном и в открытом грунте, цены на украинскую продукцию начнут снижаться и могут стать ниже импортных. В данный момент оптовые цены на картофель уже опустились до 0,9 евро/кг в среднем.

Молдова

В Молдове, как утверждают операторы плодового рынка, основная масса молодого картофеля, реализуемого как в супермаркетах, так и на рынках «под открытым небом», до текущей недели была представлена импортной продукцией. Страны происхождения – Турция, Румыния, Франция и Нидерланды (товар из двух последних стран – это в основном малая потребительская фасовка и сетевой ритейл). Местной продукции мало. На производстве раннего картофель (в теплицах и под агроволокном) в Молдове традиционно специализировались профессиональные картофелеводы региона Кахул.

Однако в последние несколько лет они планомерно сокращают масштаб выращивания этой сельхозкультуры. Причина – ужесточающийся дефицит сезонных рабочих. Уборка раннего картофеля осуществляется полумеханизированным способом: клубни выкапываются специальным агрегатом, но собираются, сортируются и пакуются вручную.

Ягодные хозяйства с большим трудом, но все еще могут найти рабочих на уборку, в частности, дорогой ранней клубники. Ранний картофель хоть и стоит в разы дороже прошлогоднего картофеля, но такой прибыли, как ягоды или огурцы-корнишоны не обеспечивает.

Соответственно, молодой картофель на данный момент из массового сегмента откочевал в нишевый сегмент плодоовощного рынка. Согласно ценовому мониторингу EastFruit, в конце мая – начале июня 2026 средняя оптовая цена на ранний картофель в Молдове стабилизировалась на отметке 15 леев/кг. Год назад в этот период сезона картофель был чуть дороже – 17 леев/кг. Однако в пятилетнем срезе цена молодого картофеля в нынешнем году существенно выше среднего уровня.

Причем, в рознице цена этого товара пока не опускается ниже 20 леев/кг, в отдельных случаях цена на пафосный «бэби-картофель» превышает 40 леев/кг. Как отмечают для Logos Press рыночные игроки, широкая «ценовая вилка» между оптом и розницей свидетельствует, в том числе, о пока еще скромном количестве и объемах предложения молодого картофеля.

Хотя в ближайшее время ситуация изменится. В соседней Румынии началась уборка раннего картофеля уже и с плантаций «открытого грунта». Тем не менее, к среднемноголетнему уровню летних оптовых цен (8-13 леев/кг) картофель урожая нынешнего года подойдет не раньше начала июля.