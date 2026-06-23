theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 15:00
5 186
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля

Инспекторы Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) запретили ввоз в Молдову крупной партии картофеля.

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля.
В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля.

В ходе проверки на пропускном пункте специалисты обнаружили 21 250 килограммов картофеля, который нарушал национальные стандарты качества. Согласно действующему правительственному постановлению, импортные овощи и фрукты должны поступать в продажу целыми, чистыми и здоровыми, уточнили в ANSA. В задержанной же партии инспекторы выявили явные следы гнили и дефекты, которые делают продукт непригодным для употребления в пищу, сообщает rupor.md

Из-за этих нарушений агентство приняло решение не пускать груз на территорию Молдовы. В соответствии с законом, всю некачественную партию теперь вернут отправителю.

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля

В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте