В Молдову не пропустили более 21 тонны испорченного картофеля.

Инспекторы Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) запретили ввоз в Молдову крупной партии картофеля.

В ходе проверки на пропускном пункте специалисты обнаружили 21 250 килограммов картофеля, который нарушал национальные стандарты качества. Согласно действующему правительственному постановлению, импортные овощи и фрукты должны поступать в продажу целыми, чистыми и здоровыми, уточнили в ANSA. В задержанной же партии инспекторы выявили явные следы гнили и дефекты, которые делают продукт непригодным для употребления в пищу, сообщает rupor.md

Из-за этих нарушений агентство приняло решение не пускать груз на территорию Молдовы. В соответствии с законом, всю некачественную партию теперь вернут отправителю.