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logos.press.md logologos
19 Июня 2026, 08:53
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В Молдове злостные неплательщики алиментов лишатся прав на вождение, охоту и рыбалку

Должники, накопившие крупные задолженности по алиментам, рискуют лишиться права управления транспортными средствами, а также охотничьего билета и лицензии на рыболовство.

В Молдове злостные неплательщики алиментов лишатся прав на вождение, охоту и рыбалку.
В Молдове злостные неплательщики алиментов лишатся прав на вождение, охоту и рыбалку.

Такие меры принуждения предложила депутат Дойна Герман в качестве поправки к законопроекту о новых мерах защиты прав ребенка. Приостановление данных прав будет осуществляться судом по ходатайству судебного исполнителя в случае, если задолженность должника составляет не менее трех месяцев подряд. Мера будет носить временный характер и применяться на срок до шести месяцев с возможностью продления, если долг сохраняется, сообщает logos-press.md

Закон предусматривает четкие исключения. Право на управление транспортным средством не будет приостановлено, если автомобиль необходим должнику для осуществления профессиональной деятельности, для перевозки лица с ограниченными возможностями или если сам должник имеет нарушения опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, законопроект, принятый во втором чтении, передает суду полномочия по установлению графика встреч родителя с ребенком с акцентом на оценку риска насилия и обязательный учет мнения несовершеннолетнего.

Чтобы пресечь практику «тактических платежей» со стороны недобросовестных родителей, вводится обязательный залог, гарантирующий непрерывность выплаты алиментов, а также закрепляется положение о том, что право на содержание принадлежит ребенку, а не родителю.

Одновременно с этим вводятся административные санкции, не связанные с денежными штрафами, такие как общественные работы или административный арест за уклонение от уплаты алиментов, где штрафы оказались неэффективными.

Проект должен быть принят и в третьем чтении.

Источник
logos.press.md logologos
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