19 Мая 2026, 13:27
11 786
Неуплата дорожных сборов в Турции грозит огромными штрафами перевозчикам

Молдавские перевозчики, пользующиеся платными дорогами в Турции, рискуют получить штрафы, в четыре раза превышающие сумму дорожного сбора, если своевременно не оплачивают проезд через систему HGS.

Об этом турецкие власти сообщили Национальному агентству автомобильного транспорта по запросу операторов автомобильных перевозок из Республики Молдова, передаёт IPN.

Согласно информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, система HGS используется для сбора платы за проезд по дорогам и мостам на территории страны. Для корректной работы системы перевозчики должны иметь аккаунт HGS, привязанный к регистрационному номеру транспортного средства, правильно разместить HGS-наклейку на лобовом стекле и постоянно поддерживать достаточный баланс на счёте.

Данные об использовании платных дорог обычно отображаются в личном кабинете HGS на официальной платформе HGS PTT в течение трёх дней. Однако турецкие власти предупреждают, что возможны задержки из-за технической обработки или большого объёма данных.

Чтобы избежать санкций, транспортным операторам рекомендуется регулярно проверять свой счёт HGS и следить за тем, чтобы в течение 15 дней после использования платных дорог на счёте было достаточно средств для оплаты сборов. Если оплата производится в этот срок, взимается только стоимость дорожного сбора.

В случае оплаты в период от 16 до 45 дней дополнительно начисляется штраф, равный сумме дорожного сбора. После истечения 45 дней штраф может увеличиться в четыре раза. Турецкие власти также отмечают, что для транспортных средств с иностранными регистрационными номерами срок давности по таким задолженностям не применяется. До полного погашения долга транспортное средство не сможет покинуть страну.

В случае возникновения несоответствий или задержек при обработке платежей, перевозчикам рекомендуется проверить историю транзакций и при необходимости связаться со службой поддержки HGS по электронной почте hgs@ptt.gov.tr или по телефону +90 850 460 60 60.

Источник
ipn
