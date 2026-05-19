Неуплата дорожных сборов в Турции грозит огромными штрафами перевозчикам.

Об этом турецкие власти сообщили Национальному агентству автомобильного транспорта по запросу операторов автомобильных перевозок из Республики Молдова, передаёт IPN.

Согласно информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, система HGS используется для сбора платы за проезд по дорогам и мостам на территории страны. Для корректной работы системы перевозчики должны иметь аккаунт HGS, привязанный к регистрационному номеру транспортного средства, правильно разместить HGS-наклейку на лобовом стекле и постоянно поддерживать достаточный баланс на счёте.

Данные об использовании платных дорог обычно отображаются в личном кабинете HGS на официальной платформе HGS PTT в течение трёх дней. Однако турецкие власти предупреждают, что возможны задержки из-за технической обработки или большого объёма данных.

Чтобы избежать санкций, транспортным операторам рекомендуется регулярно проверять свой счёт HGS и следить за тем, чтобы в течение 15 дней после использования платных дорог на счёте было достаточно средств для оплаты сборов. Если оплата производится в этот срок, взимается только стоимость дорожного сбора.

В случае оплаты в период от 16 до 45 дней дополнительно начисляется штраф, равный сумме дорожного сбора. После истечения 45 дней штраф может увеличиться в четыре раза. Турецкие власти также отмечают, что для транспортных средств с иностранными регистрационными номерами срок давности по таким задолженностям не применяется. До полного погашения долга транспортное средство не сможет покинуть страну.

В случае возникновения несоответствий или задержек при обработке платежей, перевозчикам рекомендуется проверить историю транзакций и при необходимости связаться со службой поддержки HGS по электронной почте hgs@ptt.gov.tr или по телефону +90 850 460 60 60.