В Молдове жертв преступлений будут уведомлять о побеге подозреваемого.

Молдова продолжает приводить свое законодательство в соответствие с европейскими нормами в рамках подготовки к вступлению в Евросоюз.

Очередной законопроект, направленный на усиление защиты жертв преступлений, парламент одобрил в первом чтении, передает logos-pres.md

Жертвы преступлений смогут узнать об освобождении или побеге задержанного, арестованного или осужденного лица, если оно представляет для них угрозу. Информация должна предоставляться по запросу жертвы и без неоправданных задержек.

Также предлагается предоставить право на допрос лицом того же пола, ограничить повторные допросы в суде, обеспечить бесплатную медицинскую помощь и доступ к специализированным услугам.

Предлагается расширить и круг лиц, которые смогут получать государственную финансовую компенсацию. В него включат, в частности, жертв преступлений против свободы, преступлений против половой свободы и неприкосновенности, домашнего насилия, детей и преследуемых лиц.

Проект также вводит индивидуальную оценку потребностей жертв для определения необходимых мер защиты от вторичной виктимизации, запугивания и мести.

Законопроект предстоит рассмотреть во втором чтении.