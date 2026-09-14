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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 21:00
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В Молдове к 2030 году станет больше зарядных станций и электромобилей

К 2030 году электромобили и гибриды должны составлять не менее 15% автомобильного парка Молдовы, утверждает Министерство инфраструктуры.

В Молдове к 2030 году станет больше зарядных станций и электромобилей.
В Молдове к 2030 году станет больше зарядных станций и электромобилей.

Одновременно количество действующих общественных зарядных точек планируют увеличить как минимум до 600, передает rupor.md

Эти цели вошли в проект Национальной программы электрической мобильности — 2030. Сегодня, 14 сентября, документ обсудили с частными операторами зарядной инфраструктуры.

Сейчас в стране насчитывается более 250 общественных зарядных точек, а доля электромобилей и гибридов составляет около 7%. Новые станции планируют устанавливать не только в Кишиневе, но и в крупных региональных центрах на севере, в центре и на юге страны, а также вдоль национальных и международных трасс.

Проект также предусматривает создание единой цифровой системы с данными о расположении зарядных станций, их мощности, типах разъемов, тарифах и доступности.

Еще одна цель программы сократить к 2030 году выбросы углекислого газа от автомобильного транспорта как минимум на 15% по сравнению с уровнем 2025 года.

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Источник
rupor.md logorupor
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