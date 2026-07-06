В Молдове зарегистрировано более 78 000 пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами.

Исполняющий обязанности директора Клинической психиатрической больницы Андрей Ешану отметил, что реальное число пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами, вероятно, выше, поскольку многие не обращаются за помощью.

Министерство здравоохранения при поддержке правительства Швейцарии в рамках проекта MENSANA запустило кампанию «Часть меня», направленную на снижение стигматизации людей с проблемами психического здоровья и поощрение раннего обращения к специалистам. Об инициативе рассказали местный менеджер проекта MENSANA Виктория Кондрат и исполняющий обязанности директора Клинической психиатрической больницы Андрей Ешану, пишет tvrmoldova.md

По словам организаторов, кампания доносит посыл о том, что диагноз, связанный с психическим здоровьем, не определяет личность человека, а является лишь частью его жизни.

«Проблема психического здоровья — это всего лишь диагноз, она не определяет меня как личность. За диагнозом остаётся тот же человек — с талантами, стремлениями и способностью к восстановлению», — объяснила Виктория Кондрат.

Представители проекта утверждают, что стигма и дискриминация заставляют многих людей избегать визитов к специалистам из страха перед реакцией окружающих или последствиями для профессиональной и личной жизни.

Специалисты подчеркнули, что такие проблемы, как депрессия, тревожность, биполярное расстройство или шизофрения, должны лечиться так же, как любое другое заболевание, и не должны становиться поводом для дискриминации.

Кампания обращена ко всему обществу и продвигает эмпатию, поддержку и понимание по отношению к людям, сталкивающимся с проблемами психического здоровья. Власти также призывают тех, кто чувствует, что не может справиться с эмоциональными трудностями, обращаться за помощью как можно раньше, напоминая, что услуги в общественных центрах психического здоровья бесплатны и доступны.

По словам инициаторов, изменение отношения к психическому здоровью — это долгосрочный процесс, однако подобные кампании способствуют снижению предрассудков и поощряют пострадавших обращаться за поддержкой без страха.