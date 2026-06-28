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logos.press.md logologos
28 Июня 2026, 20:44
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Пробелы в законах оставляют опасных психически больных людей без контроля

Отсутствие координации действий между ведомствами оставляет лиц с тяжелыми психическими расстройствами и склонностью к насилию без присмотра после выписки, что создает правовой вакуум и несет серьезную угрозу для безопасности.

Пробелы в законах оставляют опасных психически больных людей без контроля.
Пробелы в законах оставляют опасных психически больных людей без контроля.

Согласно данным Тематического отчета Народного адвоката (Омбудсмена) по вопросам предотвращения насилия в контексте психических расстройств, министерство здравоохранения предоставляет выписанным пациентам доступ к местным центрам психического здоровья исключительно на добровольной основе, так как национальное законодательство не предусматривает принудительного амбулаторного лечения, передает logos-pres.md

Такой подход делает невозможным эффективный контроль за лицами с высоким риском проявления агрессии, особенно когда пациент отказывается от приема препаратов, родственники не идут на контакт, а в анамнезе уже были случаи насилия или серьезных угроз. В то же время МВД подтверждает, что у полиции нет законных оснований для превентивного наблюдения за такими гражданами до совершения ими правонарушений, а информация о рисках насилия не передается системно участковым инспекторам. 

С другой стороны, министерство труда и социальной защиты уточняет, что социальные услуги и центры размещения предназначены исключительно для лиц, не представляющих явной общественной опасности, в то время как пациенты в стадии обострения или с агрессивным поведением перенаправляются строго в медицинские учреждения. Таким образом, возвращаясь в общество, лица с психическими расстройствами и склонностью к насилию оказываются в институциональном вакууме — между системой здравоохранения, которая не может принудительно лечить на дому, и социальной сферой, отказывающейся принимать опасных пациентов. 

Несмотря на то, что на семью возлагается ключевая роль в поддержке больного после выписки, механизмы оценки способности родственников контролировать риски отсутствуют, а их отказ от сотрудничества сводит действия властей лишь к точечному реагированию на экстренные вызовы. Подобная разобщенность ведомств — когда врачи вмешиваются только во время кризиса, полиция реагирует уже постфактум, а соцработники оказывают помощь лишь при отсутствии угрозы, — превращает период после выписки в зону максимального риска, увеличивая вероятность рецидивов насилия в обществе. 

Когда система дает сбой… 

В отчете представлен ряд разборов конкретных ситуаций. В частности, отправной точкой для исследования послужил трагический случай в районе Кахул, где затяжной семейный конфликт привел к совершению особо тяжкого преступления — двойного убийства. 

Особенность этого случая заключается в том, что до трагедии в органы правопорядка поступали неоднократные обращения, принимались меры реагирования и применялись предусмотренные законом механизмы, в том числе в сфере борьбы с домашним насилием. 

Тем не менее инцидент обнажил провал систем вторичной и третичной профилактики, вызванный размытостью зон ответственности и отсутствием четких правил взаимодействия между МВД, минздравом и минтруда. Применявшиеся правовые меры не были интегрированы в единый процесс снижения рисков, что в итоге привело к неконтролируемой эскалации насилия. 

Пути решения 

В документе содержатся ключевые стратегические рекомендации правительству и профильным министерствам, призванные ликвидировать институциональный пробел, ставящий под угрозу общественную безопасность после выписки опасных психиатрических пациентов. 

Правительству рекомендуется создать постоянно действующий механизм межведомственного взаимодействия и внедрить единый инструмент оценки рисков насилия, обязательный для всех ведомств. Министерству здравоохранения необходимо разработать регламент обязательной оценки рисков при выписке, расширить услуги постобюджетного мониторинга на уровне местных сообществ и открыть в психиатрических стационарах специализированные охраняемые отделения (раздельные по полу, для судебных экспертиз, а также для несовершеннолетних). 

Министерству внутренних дел следует четко определить роль полиции на этапе после выписки пациентов и провести обучение сотрудников навыкам разрешения кризисных ситуаций, связанных с психическими расстройствами, сместив фокус с реагирования на профилактику. 

Министерству труда и социальной защиты рекомендовано подключить социальных работников к планированию выписки пациентов и разработать программы поддержки для семей, ухаживающих за агрессивными больными. Министерству образования, министерству юстиции и местным властям необходимо наладить сотрудничество для раннего выявления угроз, защиты детей в группах риска и организации профильного обучения для судей и прокуроров. 

Отчет Омбудсмена будет заслушан на открытом заседании профильной парламентской комиссии 10 июля.

Источник
logos.press.md logologos
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