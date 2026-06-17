Защита Луиджи Манджоне намерена доказать его психическое расстройство.

Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, задействует психиатрическую линию защиты на судебном процессе.

Судья штата Нью-Йорк Грегори Карро сообщил, что адвокаты Манджоне проинформировали его о намерении доказать, что их подзащитный страдал "крайним эмоциональным расстройством в момент совершения преступления", и это "лишило его самоконтроля", передает euronews.com

Если защита сумеет убедить в этом суд, то Манджоне могут направить в психиатрическое заведение, а не в тюрьму, уменьшив срок лишения свободы.

В начале июня Карро выслушал доводы адвокатов за закрытыми дверями, пообещав обнародовать стенограмму встречи и ознакомить с ней обвинение.

28-летний Луиджи Манджоне преследуется по закону как в федеральном суде, так и в суде штата Нью-Йорк. И если во вторая инстанция допускает линию психиатрической защиты, то в федеральном суде по делу Манджоне это не предусмотрено. Изначально в обоих судах Манджоне грозило пожизненное заключение по делу об убийстве второй степени - так в США квалифицируется умышленное лишение жизни.

Карро считает, что новый сценарий защиты не должен повлиять на календарь процесса над Манджоне, он подтвердил, что отбор присяжных состоится 8 сентября. Тем временем заместитель окружного прокурора попросил привлечь к обследованию молодого человека психиатра, подобранного со стороны обвинения. От Манджоне в суде ждут "разумного и реалистичного" объяснения, что именно привело его в состояние крайней эмоциональной нестабильности в день убийства Брайана Томпсона.

Томпсона был застрелен у отеля "Хилтон" на Манхэттене 4 декабря 2024 года, а через пять дней полиция задержала в Пенсильвании Манджоне, опознанного свидетелями по снимку с камеры наблюдения. Следствие полагает, что мотивом нападения стало недоброжелательное отношение молодого человека к сектору медстрахования. В сети публиковался текст, предположительно составленный Манджоне, в котором страховые компании обвинялись в наживе на пациентах.