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euronews.com logoeuronews
17 Июня 2026, 23:59
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Защита Луиджи Манджоне намерена доказать его психическое расстройство

Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, задействует психиатрическую линию защиты на судебном процессе.

Защита Луиджи Манджоне намерена доказать его психическое расстройство.
Защита Луиджи Манджоне намерена доказать его психическое расстройство.

Судья штата Нью-Йорк Грегори Карро сообщил, что адвокаты Манджоне проинформировали его о намерении доказать, что их подзащитный страдал "крайним эмоциональным расстройством в момент совершения преступления", и это "лишило его самоконтроля", передает euronews.com

Если защита сумеет убедить в этом суд, то Манджоне могут направить в психиатрическое заведение, а не в тюрьму, уменьшив срок лишения свободы.

В начале июня Карро выслушал доводы адвокатов за закрытыми дверями, пообещав обнародовать стенограмму встречи и ознакомить с ней обвинение.

28-летний Луиджи Манджоне преследуется по закону как в федеральном суде, так и в суде штата Нью-Йорк. И если во вторая инстанция допускает линию психиатрической защиты, то в федеральном суде по делу Манджоне это не предусмотрено. Изначально в обоих судах Манджоне грозило пожизненное заключение по делу об убийстве второй степени - так в США квалифицируется умышленное лишение жизни.

Карро считает, что новый сценарий защиты не должен повлиять на календарь процесса над Манджоне, он подтвердил, что отбор присяжных состоится 8 сентября. Тем временем заместитель окружного прокурора попросил привлечь к обследованию молодого человека психиатра, подобранного со стороны обвинения. От Манджоне в суде ждут "разумного и реалистичного" объяснения, что именно привело его в состояние крайней эмоциональной нестабильности в день убийства Брайана Томпсона.

Томпсона был застрелен у отеля "Хилтон" на Манхэттене 4 декабря 2024 года, а через пять дней полиция задержала в Пенсильвании Манджоне, опознанного свидетелями по снимку с камеры наблюдения. Следствие полагает, что мотивом нападения стало недоброжелательное отношение молодого человека к сектору медстрахования. В сети публиковался текст, предположительно составленный Манджоне, в котором страховые компании обвинялись в наживе на пациентах.

Источник
euronews.com logoeuronews
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