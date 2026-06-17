В Молдове запустили платформу для отслеживания дел о коррупции на выборах.

В Молдове запустили онлайн-платформу, на которой можно отслеживать дела о коррупции на выборах.

Ресурс anticoruptie.crjm.org был представлен Центром юридических ресурсов Молдовы, передает nordnews.md

Платформа объединяет публичную информацию о делах, находящихся на рассмотрении судов, судебных решениях и примененных мерах. Она предназначена для того, чтобы повысить прозрачность рассмотрения дел, связанных с электоральной коррупцией.

Председатель Центра юридических ресурсов Молдовы Илье Киртоакэ сообщил, что на платформе собраны все публичные дела о коррупции на выборах, зарегистрированные до 16 июня.

По его словам, 67 дел, находящихся на рассмотрении судов и проанализированных CRJM, касаются примерно 100 человек. Общая сумма назначенных штрафов превышает 2 млн леев.

Киртоакэ также отметил небольшое количество оправдательных решений и только пять случаев признания вины. При этом, по его словам, не было зафиксировано ситуаций, когда фигуранты дел сотрудничали со следствием.

Представитель UNDP Moldova Скай Кристенсен отметил, что идея создания платформы появилась в контексте президентских выборов 2024 года. По его словам, такие дела относятся к числу наиболее чувствительных для системы правосудия, поскольку связаны с незаконным политическим финансированием и коррупцией на выборах.

Авторы платформы отмечают, что ресурс предназначен для журналистов, экспертов и организаций гражданского общества, которые хотят отслеживать, анализировать и документировать случаи электоральной коррупции.