Meta запустила новую платформу Forum для общения в группах.

Forum функционирует подобно Reddit. Первым программу заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, передает nv.ua со ссылкой на techcrunch.com

Meta описывает свой сервис как «пространство, построенное для более глубоких обсуждений, реальных ответов и сообществ, которые вас интересуют».

Войти в Forum можно через аккаунт Facebook, откуда автоматически подгружаются группы, активность и профиль пользователя. Писать сообщения можно под псевдонимом, однако весь опубликованный контент будет синхронизироваться и оставаться видимым в соответствующих сообществах основной соцсети.

Лента новостей сосредоточена исключительно на общении, позволяя легко возвращаться к начатым беседам. Разработчики отмечают, что программа дает возможность видеть, «что говорят реальные люди, а не только то, что в тренде».

Приложение получило вкладку Ask с искусственным интеллектом для мгновенного поиска ответов по всем группам, а также отдельного ИИ-помощника для модераторов. Предыдущая попытка компании создать отдельную платформу для сообществ длилась с 2014 по 2017 год.

Это уже второй релиз разработчиков за последний месяц после приложения для обмена фотографиями Instants. По данным The Wall Street Journal, руководство планирует массово выпускать новые приложения благодаря эффективности ИИ-технологий.

Новые инициативы Meta часто копируют уже существующие популярные сервисы конкурентов, отмечает TechCrunch. К примеру, Instants берет идеи у BeReal и Snapchat, а выпущенный в прошлом году редактор Meta Edits повторяет функционал CapCut от ByteDance.