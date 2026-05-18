Кёвеши: Меня просили не публиковать данные о коррупции, чтобы не было евроскептицизма.

Она также обвинила европейские власти в отсутствии политической воли для усиления возможностей возглавляемого ею учреждения, сообщает ziua.md

По словам Кёвеши, публикация данных о мошенничестве с европейскими фондами вызвала недовольство некоторых европейских чиновников, поскольку показала, что коррупционные проблемы существуют «повсюду», а не только в странах Восточной Европы.

«Публикуя эти цифры, мы показываем, что европейские деньги на самом деле не защищены и что проблема существует не только в Восточной или Западной Европе, не только на Севере или Юге, а везде», — заявила главный европейский прокурор.

Она утверждает, что в последние годы существует «чёткое политическое решение» не увеличивать следственные возможности Европейской прокуратуры.

«Все хотят независимого и заслуживающего доверия правосудия — до тех пор, пока речь не заходит о ком-то из их окружения. Тогда независимое правосудие уже не нужно», — сказала Кёвеши.

Глава EPPO рассказала, что один из бывших европейских чиновников якобы просил её не публиковать статистику по мошенничеству и коррупции, чтобы не подпитывать евроскептицизм перед выборами.

«Мне сказали: „Госпожа Кёвеши, не публикуйте статистические данные, скоро выборы, и граждане подумают, что мы коррумпированы“», — отметила она.

Кёвеши назвала бывшего еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана человеком, который якобы сделал ей это замечание.

В интервью она также рассказала о трудностях при создании Европейской прокуратуры в 2019 году, отметив, что учреждение начинало работу с ограниченным бюджетом и недостаточными ресурсами.

По словам Кёвеши, перед собеседованием на должность главного европейского прокурора она получила письмо с угрозами в отеле в Брюсселе, где остановилась, и расценила это как попытку запугивания.

Она также раскритиковала нехватку ресурсов для EPPO, заявив, что учреждению требуется больше прокуроров и полицейских для расследования большого числа дел о мошенничестве с европейскими средствами.

Кёвеши сообщила, что просила бывшего министра юстиции Румынии Раду Маринеску увеличить число делегированных европейских прокуроров от Румынии ещё на десять должностей, однако чёткого ответа не получила.

Она также выразила обеспокоенность тем, что возможное присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре может усилить нагрузку на бюджет и возможности учреждения, если финансирование не будет увеличено.

«Мы не просим слишком многого. Это просто то, что мы должны делать», — подчеркнула глава EPPO, заявив, что задача ведомства — постоянно расследовать мошенничество и коррупцию, связанные с европейскими фондами.