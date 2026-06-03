Информация о местных выборах доступна на новой цифровой платформе.

Инициатива направлена на повышение прозрачности деятельности избирательных органов и облегчение доступа общественности к информации, представляющей избирательный интерес, передает noi.md

По данным учреждения, новая платформа будет способствовать развитию более эффективной коммуникации с избирателями, участниками выборов, представителями СМИ, наблюдателями и другими участниками избирательных процессов. Через свои страницы избирательные комиссии смогут публиковать информацию о проведенной деятельности, принятых решениях и мерах, принятых при осуществлении законных полномочий.

Платформа предоставляет доступ к данным о составе избирательных комиссий, контактной информации, принятым административным решениям и актам, пресс-релизам и публичным объявлениям. Пользователи смогут в одном месте получать актуальную информацию об организации и проведении избирательных процессов на местном уровне.

Представители Центральной избирательной комиссии отмечают, что новый цифровой инструмент способствует созданию единого информационного пространства для избирательной администрации. Публикация информации в стандартизированном и удобном для ознакомления формате позволит гражданам быстрее находить интересующие их данные и получать актуальную информацию из официального источника о деятельности избирательных органов в своем избирательном округе.

Запуск платформы представлен как новый этап в процессе модернизации и цифровизации избирательной администрации. Центральная избирательная комиссия призывает граждан следить за информацией, публикуемой на платформе, чтобы быть в курсе деятельности и решений, связанных с организацией и проведением выборов.