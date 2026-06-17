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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 20:36
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В Молдове запретят увольнять сотрудников из-за ухода за детьми или родственниками

Правительство одобрило ратификацию Конвенции Международной организации труда, которая запрещает увольнять сотрудников из-за необходимости ухаживать за детьми или близкими родственниками.

В Молдове запретят увольнять сотрудников из-за ухода за детьми или родственниками.
В Молдове запретят увольнять сотрудников из-за ухода за детьми или родственниками.

Документ обязывает государство разработать меры и услуги, помогающие гражданам эффективно совмещать профессиональную деятельность с личной жизнью, передает rupor.md

Новые правила распространяются на мужчин и женщин, которые содержат детей или заботятся о пожилых и нуждающихся в помощи членах семьи. Власти должны будут учитывать эти обязанности при организации условий труда и предоставлении доступа к социальной защите. По заявлению Министерства труда и социальной защиты, в стране планируют развивать государственные и частные коммунальные службы поддержки, а также запускать информационные программы о равных возможностях и помогать тем, кто возвращается к работе после перерыва по семейным обстоятельствам.

Глава Минтруда Наталья Плугару подчеркнула, что этот шаг направлен на создание справедливых условий труда, снижение дискриминации и расширение участия женщин на рынке труда. Ратификация соглашения не потребует открытия новых ведомств, однако повлечет за собой пересмотр национального законодательства, включая Трудовой кодекс и Закон о государственной пенсионной системе, для укрепления возможностей контролирующих органов.

Данная Конвенция № 156 была принята Международной организацией труда еще в 1981 году. Для Республики Молдова ее положения официально вступят в силу через 12 месяцев после того, как документ о ратификации будет зарегистрирован.

Источник
rupor.md logorupor
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