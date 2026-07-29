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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 17:18
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В Молдове заповедные зоны расширят до 10% территории страны

Об этом сообщает правительство, которое одобрило Программу по биологическому разнообразию на 2026–2030 годы.

В Молдове заповедные зоны расширят до 10% территории страны.
В Молдове заповедные зоны расширят до 10% территории страны.

В Молдове планируется расширить охраняемые природные зоны до 10% территории страны и восстановить деградированные экосистемы для защиты лесов, воды и воздуха, пишет rupor.md

Документ направлен на обеспечение чистой воды, плодородных почв, здорового воздуха и подготовку сообществ к изменению климата. В ближайшие пять лет власти намерены восстановить экосистемы, расширить заповедные зоны до 10% территории страны, а также внедрить систему мониторинга для сохранения видов и мест обитания.

Реализация программы поможет защитить природные ресурсы, поддержать экологический баланс и адаптировать населенные пункты к климатическим изменениям. Местные сообщества смогут развивать экотуризм и устойчивую деятельность, а принятие программы создаст условия для привлечения внешних грантов, инвестиций и выполнения обязательств по европейской интеграции.

Источник
rupor.md logorupor
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