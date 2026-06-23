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23 Июня 2026, 16:00
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В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных

Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что на основании имеющейся информации, под руководством прокуроров PCCOCS, на въезде в Молдову был задержан гражданин Российской Федерации, офицер ФСБ.

В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных.
В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных.

Он был задержан за несанкционированный сбор информации о регионе левобережья Днестра, в частности о Зоне безопасности. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подозреваемый был помещён под предварительный арест сроком на 30 дней.

"Офицер пытался въехать в Молдову под заранее подготовленным прикрытием, заявив туристическую цель визита (включая посещение монастырей), однако фактически его конечной целью был регион левобережья Днестра.

Основная цель визита заключалась в сборе данных и информации для их хранения или использования во вред суверенитету, независимости, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Республики Молдова", - сказано в заявлении СИБ.

Кроме того, указано, что этот гражданин ранее уже находился в Молдове в период с сентября 2017 по сентябрь 2019 года, когда, по данным властей, он осуществлял деятельность против безопасности, независимости и территориальной целостности страны.

В тот период он использовал дипломатический паспорт, выданный Министерством иностранных дел России, однако, в нарушение Венской конвенции, не прошёл процедуру аккредитации в МИД Молдовы.

Уголовное расследование продолжается, при этом лицо пользуется презумпцией невиновности в соответствии с законом.

В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных

В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных

В Молдове задержан и арестован гражданин РФ, подозреваемый в сборе разведданных

Источник
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