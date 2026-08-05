MI6 признана лучшей разведслужбой Европы.

Британская Секретная разведывательная служба (MI6) названа коллегами самой влиятельной внешнеполитической разведкой Европы.

Такой вывод делается в докладе об опросе 60 шпионов-профессионалов из 25 стран, проведенном французским журналом L'Express, передает thetimes.com

В тройку стран с лучшими разведслужбами Европы также вошли Франция и Нидерланды. Словацкая служба признана худшей.

Специалисты, сообщает The Times, высоко оценили компетентность MI6 в вербовке высокопоставленных информаторов таких стран, как Китай, Иран, Россия и Турция. Бывшие и действующие сотрудники спецслужб особо выделили стратегический подход MI6. Отмечается, что британцы умеют «играть в долгую», вкладываясь в источники на десятилетия вперед. Кроме того, за ними признают «пристрастие к грязным трюкам». Отдельную похвалу MI6 получила за работу по украинскому направлению, где британцы, по мнению коллег, удерживают лидерство.

При этом французская DGSE была признана одной из лучших в мире в борьбе с терроризмом. Служба известна своими тайными операциями по «ликвидации» людей, считающихся угрозой французской безопасности. Бывший президент Франсуа Олланд публично признавал, что отдавал приказы как минимум о 40 подобных операциях на Ближнем Востоке и в Африке.