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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 11:14
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В Молдове задержали еще троих участников схемы незаконной переправки украинцев в ЕС

Сотрудники Пограничной полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали еще троих подозреваемых по делу о незаконной переправке около 400 граждан Украины через территорию Молдовы.

В Молдове задержали еще троих участников схемы незаконной переправки украинцев в ЕС.
В Молдове задержали еще троих участников схемы незаконной переправки украинцев в ЕС.

В рамках расследования правоохранители провели 10 обысков в Кишиневе и Кагуле. Во время следственных действий были изъяты пять мобильных телефонов, два ноутбука и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, задержаны женщина и двое мужчин из Бессарабки, Кагула и Кишинева. Женщина, как утверждают следователи, размещала граждан Украины в принадлежащих ей и арендованных квартирах в Кишиневе. Двое мужчин, ранее работавшие в Пограничной полиции, подозреваются в содействии незаконному пересечению молдавской границы через южный участок страны, чтобы мигранты могли попасть в государства Европейского союза.

В Пограничной полиции отметили, что операция стала продолжением расследования уголовного дела, в рамках которого в марте 2026 года были арестованы 11 таксистов, подозреваемых в организации незаконного транзита через территорию Молдовы для около 400 граждан Украины.

По ходатайству прокуроров PCCOCS суд арестовал всех троих подозреваемых на 30 суток.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. До вынесения окончательного судебного решения все фигуранты дела считаются невиновными в соответствии с принципом презумпции невиновности.

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