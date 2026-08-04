В Молдове задержали еще троих участников схемы незаконной переправки украинцев в ЕС.

Сотрудники Пограничной полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали еще троих подозреваемых по делу о незаконной переправке около 400 граждан Украины через территорию Молдовы.

В рамках расследования правоохранители провели 10 обысков в Кишиневе и Кагуле. Во время следственных действий были изъяты пять мобильных телефонов, два ноутбука и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, задержаны женщина и двое мужчин из Бессарабки, Кагула и Кишинева. Женщина, как утверждают следователи, размещала граждан Украины в принадлежащих ей и арендованных квартирах в Кишиневе. Двое мужчин, ранее работавшие в Пограничной полиции, подозреваются в содействии незаконному пересечению молдавской границы через южный участок страны, чтобы мигранты могли попасть в государства Европейского союза.

В Пограничной полиции отметили, что операция стала продолжением расследования уголовного дела, в рамках которого в марте 2026 года были арестованы 11 таксистов, подозреваемых в организации незаконного транзита через территорию Молдовы для около 400 граждан Украины.

По ходатайству прокуроров PCCOCS суд арестовал всех троих подозреваемых на 30 суток.