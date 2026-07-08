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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 21:20
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Служба 112 и Инспекторат по миграции упростят помощь иностранным гражданам

Соглашение, подписанное сегодня Службой 112 и Генеральным инспекторатом по миграции, упростит приём экстренных вызовов и обмен информацией об иностранцах, лицах без гражданства и получателях защиты в Республике Молдова.

Служба 112 и Инспекторат по миграции упростят помощь иностранным гражданам.
Служба 112 и Инспекторат по миграции упростят помощь иностранным гражданам.

Новый механизм позволит оперативно перенаправлять с номера 112 на «Зелёную линию» Генерального инспектората по миграции неэкстренные обращения, связанные с вопросами миграции и убежища, передает noi.md

Механизм обеспечит быстрое и упрощенное перенаправление обратившихся за помощью в компетентное учреждение в зависимости от характера возникшей проблемы. Директор Службы 112 Анатолий Виничук заявил, что это партнерство является важным шагом в расширении сотрудничества между учреждениями и позволит предоставлять иностранным гражданам профильную информационную помощь. 

В свою очередь, глава Генерального инспектората по миграции Дмитрий Лазэр подчеркнул важность этой меры в контексте европейского курса Республики Молдова и роста потока иностранных граждан в страну. 

Помимо оперативного взаимодействия, соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий по информированию населения. 

Их цель — содействовать ответственному использованию Единого номера экстренной помощи 112 и информировать о доступных услугах поддержки для мигрантов.

Источник
noi.md logonoi
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