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24 Июля 2026, 15:03
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В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников превысил 510 тысяч леев

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества. Еще о трех случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.

В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников превысил 510 тысяч леев.
В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников превысил 510 тысяч леев.

Общий ущерб составил 510 570 леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 123 попытки мошенничества.

Выявленные тенденции:

  • мошенники продолжают представляться сотрудниками Orange, Службы информации и безопасности (СИБ) и Государственной налоговой службы;
  • для увеличения суммы ущерба жертв убеждают оформлять банковские кредиты;
  • злоумышленники все чаще требуют переводить деньги электронными платежами или через платежные терминалы;
  • используется психологическое давление и предлог проверки либо погашения несуществующих кредитов.

Полиция напоминает, что ни один банк и ни один государственный орган не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения, пароли и не требуют передавать деньги для их «защиты».

Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию.

Источник
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