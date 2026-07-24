В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников превысил 510 тысяч леев.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества. Еще о трех случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.

Общий ущерб составил 510 570 леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 123 попытки мошенничества.

Выявленные тенденции:

мошенники продолжают представляться сотрудниками Orange, Службы информации и безопасности (СИБ) и Государственной налоговой службы;

для увеличения суммы ущерба жертв убеждают оформлять банковские кредиты;

злоумышленники все чаще требуют переводить деньги электронными платежами или через платежные терминалы;

используется психологическое давление и предлог проверки либо погашения несуществующих кредитов.

Полиция напоминает, что ни один банк и ни один государственный орган не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения, пароли и не требуют передавать деньги для их «защиты».

Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию.