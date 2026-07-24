24 Июля 2026, 15:03
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В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников превысил 510 тысяч леев
За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества. Еще о трех случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.
Общий ущерб составил 510 570 леев.
В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 123 попытки мошенничества.
Выявленные тенденции:
- мошенники продолжают представляться сотрудниками Orange, Службы информации и безопасности (СИБ) и Государственной налоговой службы;
- для увеличения суммы ущерба жертв убеждают оформлять банковские кредиты;
- злоумышленники все чаще требуют переводить деньги электронными платежами или через платежные терминалы;
- используется психологическое давление и предлог проверки либо погашения несуществующих кредитов.
Полиция напоминает, что ни один банк и ни один государственный орган не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения, пароли и не требуют передавать деньги для их «защиты».
Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию.