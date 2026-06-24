Полиция предупреждает о росте телефонного мошенничества: ущерб превысил 1 млн леев.

За последние 48 часов в Молдове был зарегистрирован один новый случай телефонного мошенничества.

Кроме того, ещё шесть эпизодов, совершённых ранее, были заявлены пострадавшими только сейчас.

По данным полиции, общий ущерб от подобных преступлений уже превысил 1 миллион леев.

В то же время благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 440 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и напоминает:

не передавать деньги или имущество незнакомым лицам;

проверять любые подозрительные запросы, связываясь напрямую с банком или полицией;

не сообщать личные данные и не совершать переводы денег после телефонных звонков от неизвестных лиц.

Правоохранители подчеркивают, что ни банки, ни государственные органы не запрашивают персональные данные по телефону. В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.

Граждан призывают сохранять бдительность: даже несколько минут проверки информации могут предотвратить финансовые потери.