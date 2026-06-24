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politia.md logopolitia
24 Июня 2026, 21:54
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Полиция предупреждает о росте телефонного мошенничества: ущерб превысил 1 млн леев

За последние 48 часов в Молдове был зарегистрирован один новый случай телефонного мошенничества.

Полиция предупреждает о росте телефонного мошенничества: ущерб превысил 1 млн леев.
Полиция предупреждает о росте телефонного мошенничества: ущерб превысил 1 млн леев.

Кроме того, ещё шесть эпизодов, совершённых ранее, были заявлены пострадавшими только сейчас.

По данным полиции, общий ущерб от подобных преступлений уже превысил 1 миллион леев. 

В то же время благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 440 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и напоминает:

  • не передавать деньги или имущество незнакомым лицам;
  • проверять любые подозрительные запросы, связываясь напрямую с банком или полицией;
  • не сообщать личные данные и не совершать переводы денег после телефонных звонков от неизвестных лиц.

Правоохранители подчеркивают, что ни банки, ни государственные органы не запрашивают персональные данные по телефону. В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.

Граждан призывают сохранять бдительность: даже несколько минут проверки информации могут предотвратить финансовые потери.

Источник
politia.md logopolitia
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