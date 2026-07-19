В Молдове за полгода зарегистрировали 53 случая бешенства у животных.

Бешенство остается серьезной угрозой для людей и животных. За первые шесть месяцев 2026 года в Молдове подтверждено 53 случая заболевания у животных в 17 населенных пунктах.

За этот же период более 4 тысяч человек пострадали от укусов или царапин домашних и безнадзорных животных, передает tvrmoldova.md

Последний случай был зарегистрирован в селе Данчены Яловенского района, где у домашней кошки подтвердили бешенство. После этого во всем населенном пункте был введен карантин.

«Кошка отсутствовала три-четыре дня. Когда вернулась, была избита, дезориентирована, у нее наблюдалось сильное слюнотечение. Владелец сообщил в ветеринарную службу Яловен, животное изолировали и поместили под наблюдение на 14 дней, как того требует законодательство. Однако спустя три-четыре дня оно погибло», — рассказал ветеринарный врач Николай Катан.

После смерти животного лабораторные исследования подтвердили бешенство. До изоляции кошка успела контактировать с членами семьи.

«Мальчик, который контактировал с кошкой, получил царапину и сейчас проходит полный курс вакцинации против бешенства. Также профилактическое лечение получает вся семья, поскольку все контактировали с животным», — отметил Катан.

Чтобы предотвратить новые случаи заболевания, власти начали бесплатную вакцинацию животных. В течение трех дней жители Данчен могут прививать домашних питомцев в специально оборудованных пунктах. Владельцы говорят, что, несмотря на содержание животных во дворах, опасаются заражения из-за бездомных собак.

Вакцина предоставляется бесплатно в рамках государственной программы профилактики бешенства. В ветеринарных клиниках профилактическая вакцинация домашних животных стоит от 55 до 150 леев.

Прививать животных начинают с возраста 12 недель. Иммунитет сохраняется до двух лет, однако по действующему ветеринарному законодательству вакцинацию необходимо проводить ежегодно.

«Вакцины против бешенства достаточно. Для Яловенского района мы получили пять тысяч доз. Уже привиты многие населенные пункты, но при появлении новых очагов мы обязаны действовать незамедлительно», — сообщила ветеринарный фельдшер Наталья Катан.

Вакцинация проводится не только в специальных пунктах. Если владельцы животных не могут приехать самостоятельно, ветеринарные бригады выезжают к ним домой.

По словам специалистов, за последние месяцы очаги бешенства были зарегистрированы в Костештах, Яловенах, Зымбренах, Хорештах, Рэзенах и Ниморенах.

«В июне у нас был случай бешенства в Хородке. Заболела корова, и мы срочно провели необходимую вакцинацию», — рассказала Катан.

Она отметила, что распространению болезни способствует циркуляция вируса среди диких животных, особенно лисиц.

«В последнее время случаи бешенства фиксируются регулярно. Недавно заболевание выявили и в Ниморенах. Особенно опасны районы возле лесов, где вирус распространяют дикие животные. Несмотря на вакцинацию дикой фауны, бездомные животные заносят болезнь и в населенные пункты», — добавила Катан.

Ветеринары признают, что работа в очагах инфекции связана с постоянным риском.

«Животные могут в любой момент напасть или укусить. Мы соблюдаем все меры защиты, проводим дезинфекцию, меняем перчатки, но риск остается всегда. Три года назад меня самого поцарапала кошка, и мне пришлось пройти полный курс вакцинации против бешенства», — рассказал Катан.

На период 30-дневного карантина в Данченах ограничено перемещение животных. Под наблюдение также попали соседнее село Суручены и расположенный рядом дачный сектор, где также будет проведена вакцинация.

«Для жителей никаких ограничений на передвижение нет. Наша главная задача — внимательно следить за домашними животными, особенно за кошками и собаками, и обращать внимание на любые изменения в их поведении», — заявила примар села Данчены Виктория Бутук-Гуранда.

Специалисты призывают незамедлительно сообщать ветеринарным службам о любых подозрениях на бешенство. Владельцы овец, крупного рогатого скота и лошадей могут получить государственную компенсацию, если заболевание будет официально подтверждено.

«Если домашнее животное начинает вести себя неадекватно, необходимо сразу обратиться к ветеринарному врачу. Как правило, при бешенстве наблюдаются либо паралич, либо агрессивное поведение, обильное слюнотечение и неестественные реакции. Клинические признаки могут развиваться с разной скоростью, однако исход заболевания для животных любого вида всегда смертелен», — подчеркнул главный инспектор Управления здоровья и благополучия животных ANSA Николай Маланча.

По данным ANSA, с января по июнь 2026 года в стране подтверждено 53 случая бешенства: 29 — у собак, 12 — у крупного рогатого скота и 10 — у лисиц. За тот же период более 4 тысяч человек пострадали от укусов или царапин животных. Наибольшее число таких случаев зарегистрировано в Кишиневе — около 1 800, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты напоминают, что простой обработки раны недостаточно для предотвращения бешенства. При любом контакте с потенциально зараженным животным необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.