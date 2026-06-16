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nordnews.md logonordnews
16 Июня 2026, 17:09
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В Молдове за полгода около 3 700 иностранцев получили разрешение на работу

Около 3 700 иностранных граждан получили разрешение на работу в Молдове за последние шесть месяцев.

В Молдове за полгода около 3 700 иностранцев получили разрешение на работу.
В Молдове за полгода около 3 700 иностранцев получили разрешение на работу.

Еще 114 человек оформили вид на жительство, а 104 иностранца были выдворены из страны за нарушение режима пребывания, передает nordnews.md

Согласно информации, полученной Realitatea, больше всего разрешений на работу получили граждане Непала — 1 110 человек. Далее следуют граждане Бангладеш — 650, Узбекистана — 604 и Индии — 276. Среди иностранцев, получивших вид на жительство, больше всего граждан России — 38 человек, а также Украины — 27 человек.

Что касается выдворенных из страны иностранцев, то среди них 15 граждан Азербайджана, 13 граждан Узбекистана, по 12 человек из Таджикистана и Бангладеш, 11 — из Шри-Ланки, по 9 — из Непала и Индии, а также 7 граждан России.

Аналогичные меры были применены и в отношении граждан США, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Нигерии.


В Молдове за полгода около 3 700 иностранцев получили разрешение на работу

В Молдове за полгода около 3 700 иностранцев получили разрешение на работу

Источник
nordnews.md logonordnews
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