Фермеры Молдовы нанимают работников из Азии: «Наша молодежь не хочет работать».

Сельское хозяйство Молдовы сталкивается с растущим дефицитом рабочей силы. Пока многие молдаване уезжают на заработки за границу, местные фермеры пытаются восполнить нехватку работников, нанимая граждан Непала, Индии и Бангладеш.

По словам аграриев, сельскохозяйственные работы необходимо выполнять в очень сжатые сроки, а нехватка сезонных работников приводит к значительным финансовым потерям, пишет moldova1.md

Садовод из Теленештского района Николай Паскал выращивает сад черешни площадью 12 гектаров. По его словам, местные сезонные рабочие требуют все более высокую оплату труда, однако далеко не всегда соблюдают необходимый темп работы и выполняют свои обязанности качественно.

«В нашей стране молодежь не хочет заниматься такой работой. Зарплаты, которые мы предлагаем, нельзя назвать маленькими, но людей найти не можем, и, поверьте, это уже необходимость. Когда наступают религиозные праздники, они просто не выходят на работу. Если праздник большой — Святого Николая, Андрея или другой — никто не приходит», — рассказал садовод Николай Паскал.

О нехватке работников говорит и фермер из Окницкого района Татьяна Павлюк.

«Если платить почасово, они почти ничего не делают. Если платить за объем, они обрывают плоды вместе с листьями и ветками, чтобы наполнить контейнер. У нас за контейнер платят 140 леев, а они хотят не 500–600 леев, а тысячу. И собирают урожай некачественно», — отметила Татьяна Павлюк.

В начале этого года в Молдове вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют кадровым агентствам привозить в страну иностранных работников для выполнения сезонных работ. Наибольший спрос на такую рабочую силу существует среди владельцев садов, теплиц, складов и других сельскохозяйственных предприятий, где ручной труд по-прежнему остается незаменимым.

«Иностранные работники — это лишь альтернатива тем работникам, которых в Молдове просто нет. Было введено понятие агентства временной занятости. Это означает, что появились компании, которые берут на себя весь процесс — от ввоза персонала и оформления документов до официального трудоустройства. Затем они временно предоставляют работников тем предприятиям, которым они необходимы», — пояснил глава Ассоциации рекрутинговых агентств Молдовы Петру Малеру.

Мнения жителей страны по поводу привлечения иностранных работников в сельское хозяйство разделились:

«Пусть работают, пусть зарабатывают. У меня два гектара земли стоят заброшенными, потому что некому их обрабатывать».

«Наши люди хотят работать. Просто им мало платят, поэтому они и не идут».

«Иностранцы ни в чем не виноваты. Их сюда приглашают. Проблема в том, что наша молодежь стала немного ленивой. Не хотят работать. Если бы хотели, не пришлось бы привозить людей издалека».

Для властей трудовая миграция становится новым вызовом. Государству предстоит обеспечить понятные правила, достойные условия труда и эффективную интеграцию иностранных работников, чтобы сельское хозяйство могло сохранять конкурентоспособность и обеспечивать стабильное производство качественной продукции.