Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников.

Иностранные рабочие разделили Молдову. Половина граждан против, а 81% требуют ужесточить правила для них.

Почти половина жителей Молдовы считает, что стране не следует привлекать иностранных работников, а более восьми из десяти выступают за гораздо более жесткое государственное регулирование этого процесса, передает bani.md

Об этом свидетельствуют результаты июльского социально-политического барометра IMAS. Согласно опросу, 49,5% респондентов считают, что Молдове не следует привлекать иностранных работников ни из одной страны. В то же время 27% заявили, что происхождение работников не имеет значения, если они соблюдают закон и работают легально.

Лишь 14,2% предпочли бы работников из культурно близких стран, таких как Румыния, Украина или другие европейские государства. Еще 5,6% готовы принять работников из стран Центральной Азии или бывших советских республик.

Уровень поддержки привлечения работников из Южной Азии крайне низок: только 0,6% опрошенных готовы принять работников из Индии, Бангладеш или Пакистана, а 0,7% — из стран Латинской Америки.Опрос также показал высокий уровень обеспокоенности трудовой миграцией из Азии. Так, 44% респондентов заявили, что их очень сильно беспокоит привлечение работников из Индии, Бангладеш и других азиатских стран, еще 16% сообщили, что это их довольно сильно тревожит.

Таким образом, высокий уровень обеспокоенности выразили 60% участников исследования.

При этом 21% заявили, что их этот вопрос совсем не беспокоит, а 18% ответили, что он вызывает лишь небольшое беспокойство.Работу властей в этой сфере большинство оценивает критически. Так, 66% респондентов считают, что правительство в очень малой степени или вовсе не регулирует процесс привлечения и пребывания иностранных работников в Молдове.

Лишь 21% полагают, что государство эффективно управляет этой сферой.

Вместе с тем большинство участников опроса поддерживают ужесточение правил. Так, 62% полностью согласны с тем, что привлечение иностранных работников должно регулироваться государством более строго, еще 19% частично поддерживают эту позицию. В общей сложности 81% респондентов выступают за ужесточение регулирования.

Полученные данные свидетельствуют о том, что тема трудовой миграции остается чувствительной для Молдовы, поскольку дефицит рабочей силы вынуждает все больше компаний нанимать сотрудников из Азии и других регионов.Социально-политический барометр IMAS был проведен с 10 по 20 июля 2026 года среди 1015 респондентов в 81 населенном пункте. Максимальная погрешность исследования составляет ±3,1%. Опрос был проведен по заказу румынского издания Independent News.