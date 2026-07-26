theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
26 Июля 2026, 16:14
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников

Иностранные рабочие разделили Молдову. Половина граждан против, а 81% требуют ужесточить правила для них.

Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников.
Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников.

Почти половина жителей Молдовы считает, что стране не следует привлекать иностранных работников, а более восьми из десяти выступают за гораздо более жесткое государственное регулирование этого процесса, передает bani.md

Об этом свидетельствуют результаты июльского социально-политического барометра IMAS. Согласно опросу, 49,5% респондентов считают, что Молдове не следует привлекать иностранных работников ни из одной страны. В то же время 27% заявили, что происхождение работников не имеет значения, если они соблюдают закон и работают легально.

Лишь 14,2% предпочли бы работников из культурно близких стран, таких как Румыния, Украина или другие европейские государства. Еще 5,6% готовы принять работников из стран Центральной Азии или бывших советских республик.

Уровень поддержки привлечения работников из Южной Азии крайне низок: только 0,6% опрошенных готовы принять работников из Индии, Бангладеш или Пакистана, а 0,7% — из стран Латинской Америки.Опрос также показал высокий уровень обеспокоенности трудовой миграцией из Азии. Так, 44% респондентов заявили, что их очень сильно беспокоит привлечение работников из Индии, Бангладеш и других азиатских стран, еще 16% сообщили, что это их довольно сильно тревожит. 

Таким образом, высокий уровень обеспокоенности выразили 60% участников исследования.

При этом 21% заявили, что их этот вопрос совсем не беспокоит, а 18% ответили, что он вызывает лишь небольшое беспокойство.Работу властей в этой сфере большинство оценивает критически. Так, 66% респондентов считают, что правительство в очень малой степени или вовсе не регулирует процесс привлечения и пребывания иностранных работников в Молдове. 

Лишь 21% полагают, что государство эффективно управляет этой сферой.

Вместе с тем большинство участников опроса поддерживают ужесточение правил. Так, 62% полностью согласны с тем, что привлечение иностранных работников должно регулироваться государством более строго, еще 19% частично поддерживают эту позицию. В общей сложности 81% респондентов выступают за ужесточение регулирования.

Полученные данные свидетельствуют о том, что тема трудовой миграции остается чувствительной для Молдовы, поскольку дефицит рабочей силы вынуждает все больше компаний нанимать сотрудников из Азии и других регионов.Социально-политический барометр IMAS был проведен с 10 по 20 июля 2026 года среди 1015 респондентов в 81 населенном пункте. Максимальная погрешность исследования составляет ±3,1%. Опрос был проведен по заказу румынского издания Independent News. 

Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников

Каждый второй житель Молдовы выступает против привлечения иностранных работников

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте