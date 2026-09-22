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rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 14:32
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В Молдове за неделю зарегистрировали четыре очага бешенства у собак

Случаи выявили в населенных пунктах Бэдраджий Векь и Трынка Единецкого района, Бардар Яловенского района и Кетросу Дрокиевского района.

В Молдове за неделю зарегистрировали четыре очага бешенства у собак.
В Молдове за неделю зарегистрировали четыре очага бешенства у собак.

За тот же период были ликвидированы восемь очагов африканской чумы свиней (АЧС), еще два очага находятся на завершающей стадии ликвидации. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), новых очагов АЧС с 14 по 21 сентября не зарегистрировано, передает rupor.md

Ветеринарные специалисты также проводят вакцинацию плотоядных животных против бешенства и их идентификацию. Обе услуги предоставляются бесплатно.

Власти призывают владельцев животных сотрудничать с ветеринарами и предоставлять им доступ в хозяйства для проведения вакцинации и других необходимых мероприятий.

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Источник
rupor.md logorupor
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