В Молдове за неделю десятки человек обратились к врачу после укусов насекомых.

В период с 29 июня по 5 июля 2026 года в службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступили вызовы в отношении 15 081 человека, из которых 2088 — дети.

Согласно представленным данным, 500 из зарегистрированных вызовов не соответствовали критериям экстренной медико-хирургической помощи. После оказания догоспитальной медицинской помощи 6487 пациентов, в том числе 1301 ребенок, были доставлены в больницу, передает noi.md

В течение недели большинство выездов было связано с сердечно-сосудистыми неотложными состояниями — 2934 случая, из которых 46 — с острым коронарным синдромом. Кроме того, вызов скорой помощи поступил по 2161 неврологическому случаю, в том числе 208 инсультам, 1715 травматологическим случаям и 1413 респираторным случаям.

За тот же период было получено 173 вызова по поводу неотложных состояний, вызванных физическими, химическими и экологическими факторами. Среди них — 94 случая укусов животных или укусов насекомых, 39 случаев солнечного удара и 37 случаев ожогов.

Бригады скорой медицинской помощи также оказали помощь жертвам 94 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 122 человека. После оказания медицинской помощи 100 пациентов, в том числе 32 ребенка, были доставлены в больницу для специализированного лечения. Кроме того, был зарегистрирован 61 вызов по поводу отравлений.

Речь идёт о 17 случаях отравления лекарствами, 13 — алкоголем, 4 — угарным газом, 3 — грибами и 3 — наркотиками.

Представители Службы догоспитальной скорой медицинской помощи напоминают, что в экстренных ситуациях важна каждая минута, и подчеркивают, что за каждой машиной скорой помощи стоит команда, готовая спасать жизни.