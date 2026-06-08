Депопуляция замедляется: за год страна потеряла 22,9 тысяч жителей.

Ежегодная убыль остается ощутимой, но наблюдается и некоторое замедление депопуляционных процессов. Этот вывод должен, очевидно, последовать после сравнения цифр убыли в 2005 году (-22,9 тыс.) и в 2024 году (-27 тыс.), на что обращает внимание НБС в начале официальной публикации, пишет logos-pres.md

Данные рассчитываются исходя из численности населения с обычным (постоянным) местом жительства на территории страны за последний год, за исключением коротких отъездов (отпуск, командировки, лечение), что помогает максимально точно исключить из подсчета тех граждан, которые долгое время фактически проживают за рубежом. Граждане Молдовы, которые уехали работать или жить за границу на срок более года, полностью исключаются из этой цифры, даже если у них есть прописка и паспорт РМ.

Именно из-за перехода на эту международную методику (учет реальных жителей, а не всех прописанных) официальная численность населения Молдовы в статистических отчетах последних лет скорректировалась до отметки ниже 2,4 млн человек.

Главными факторами продолжения депопуляции остаются миграция и отрицательный естественный прирост населения (смертность превышает рождаемость). Миграционный отток является главным фактором сокращения населения Молдовы, стабильно опережая естественную убыль. В структуре общего сокращения численности населения страны соотношение между этими процессами составляет примерно 55–60% (миграция) против 40–45% (естественная убыль).

— Естественная убыль составляет ~10,0 тыс. человек (около 44% от общего спада). В 2025 году в Молдове родилось 22,1 тыс. детей (исторический минимум рождаемости), в то время как умерло 32,1 тыс. человек.

— Миграционный отток (отрицательное сальдо) составляет ~12,9 тыс. человек (около 56% от общего спада). Столько жителей (чистая разница между уехавшими и приехавшими) покинуло страну на срок более года или навсегда.