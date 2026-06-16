В Молдове за год направили свыше 48 млрд леев на пенсии и соцвыплаты.

Парламентские комиссии рассмотрели отчеты об исполнении социальных и медицинских бюджетов за 2025 год.

Согласно представленным данным, доходы бюджета государственного социального страхования в прошлом году составили 49,2 млрд леев, что соответствует 99,6% от запланированного объема. Основную часть поступлений обеспечили взносы социального страхования, а также трансферты из государственного бюджета, передает rupor.md

Расходы системы достигли 49,1 млрд леев. Более 98% этих средств были направлены на социальные выплаты населению. Всего на пенсии, пособия и другие виды социальной поддержки было израсходовано 48,5 млрд леев, что на 6,3 млрд леев больше по сравнению с предыдущим годом.

Через Национальную кассу социального страхования различные виды помощи получили около 1,2 миллиона человек. В течение года были назначены почти 30 тысяч новых пенсий, а более 27 тысяч пенсий по возрасту и инвалидности были пересмотрены.

В 2025 году власти также реализовали ряд дополнительных мер социальной поддержки. Среди них — индексация социальных выплат на 10%, увеличение некоторых ежемесячных пособий на 250 леев, единовременная помощь ветеранам Второй мировой войны в размере 20 тысяч леев, выплаты школьникам 1–9 классов по 1 000 леев, расширение отцовского отпуска до 15 дней и компенсации за электроэнергию.

Отдельно были представлены результаты исполнения фондов обязательного медицинского страхования. Доходы системы составили 17,49 млрд леев, а расходы — 17,39 млрд леев. По итогам года на счетах Национальной медицинской страховой компании осталось более 2,3 млрд леев, которые используются для покрытия временных финансовых потребностей системы.

На конец 2025 года медицинским страхованием были охвачены свыше 2,46 миллиона человек. Более 63% застрахованных обеспечивались полисом за счет государства, около 31% — через работодателей, а остальные оформляли медицинское страхование самостоятельно.

Счетная палата дала положительное заключение по обоим отчетам, однако указала на ряд проблем. Среди них — зависимость социальных фондов от государственных трансфертов, сложности с учетом отдельных категорий застрахованных граждан, а также недостатки в администрировании и организации работы некоторых учреждений. Аудиторы рекомендовали усилить контроль за использованием средств и повысить эффективность управления финансовыми ресурсами социальной и медицинской систем.