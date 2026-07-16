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deschide.md logodeschide
16 Июля 2026, 22:06
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Минтруда призвало не возвращать соцвыплаты до завершения проверок

Министерство труда и социальной защиты Республики Молдова призывает людей с инвалидностью, которых попросили вернуть полученные социальные выплаты, не перечислять деньги до завершения официальных проверок.

Минтруда призвало не возвращать соцвыплаты до завершения проверок.
Минтруда призвало не возвращать соцвыплаты до завершения проверок.

Решение было принято после появления в публичном пространстве информации о возможных требованиях вернуть определённые суммы социальных пособий. В связи с этим министерство провело совещание с представителями Агентства по управлению специализированными социальными услугами высокой степени сложности, Государственной социальной инспекции и Национальной кассы социального страхования, передает deschide

По итогам встречи учреждения договорились обменяться данными и изучить каждый случай отдельно, чтобы установить возможные несоответствия, причины их возникновения и определить необходимые меры для скорейшего решения ситуации.

«Людей, с которыми связались с требованием вернуть денежные средства, призываем не возвращать эти суммы до завершения проверок компетентными учреждениями», — заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ведомство также сообщило, что будет внимательно контролировать процесс и принимать необходимые меры для защиты прав людей с инвалидностью.

Министерство заверяет, что если в ходе проверок будут выявлены ошибки со стороны государственных учреждений, они не должны отразиться на получателях социальных выплат и их семьях.

Источник
deschide.md logodeschide
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