Минтруда призвало не возвращать соцвыплаты до завершения проверок.

Министерство труда и социальной защиты Республики Молдова призывает людей с инвалидностью, которых попросили вернуть полученные социальные выплаты, не перечислять деньги до завершения официальных проверок.

Решение было принято после появления в публичном пространстве информации о возможных требованиях вернуть определённые суммы социальных пособий. В связи с этим министерство провело совещание с представителями Агентства по управлению специализированными социальными услугами высокой степени сложности, Государственной социальной инспекции и Национальной кассы социального страхования, передает deschide

По итогам встречи учреждения договорились обменяться данными и изучить каждый случай отдельно, чтобы установить возможные несоответствия, причины их возникновения и определить необходимые меры для скорейшего решения ситуации.

«Людей, с которыми связались с требованием вернуть денежные средства, призываем не возвращать эти суммы до завершения проверок компетентными учреждениями», — заявили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ведомство также сообщило, что будет внимательно контролировать процесс и принимать необходимые меры для защиты прав людей с инвалидностью.

Министерство заверяет, что если в ходе проверок будут выявлены ошибки со стороны государственных учреждений, они не должны отразиться на получателях социальных выплат и их семьях.