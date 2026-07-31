theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
31 Июля 2026, 19:18
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пенсии, пособия и соцпомощь: НКСС опубликовала график выплат на август

По данным Национальной кассы социального страхования (НКСС), пенсии и социальные пособия, выплачиваемые через банковские учреждения, будут профинансированы 4 августа.

Пенсии, пособия и соцпомощь: НКСС опубликовала график выплат на август.
Пенсии, пособия и соцпомощь: НКСС опубликовала график выплат на август.

 Затем, 10 августа, будут перечислены государственные именные и ежемесячные государственные пособия, а 12 августа — социальная помощь, передает stiri.md

В течение августа НКСС также произведет выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком, пособий по уходу за близнецами, а также отцовских пособий. Эти выплаты будут профинансированы тремя траншами — 7, 14 и 21 августа.

Ведомство напоминает, что социальные выплаты можно получать либо переводом на социальную банковскую карту или банковский счет, привязанный через приложение EVO, либо в любом почтовом отделении страны.

НКСС обращает внимание, что получатели, выбравшие получение денег в почтовых отделениях, должны забрать их в течение трех месяцев. В противном случае выплата будет приостановлена.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства, подать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте