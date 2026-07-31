Пенсии, пособия и соцпомощь: НКСС опубликовала график выплат на август.

По данным Национальной кассы социального страхования (НКСС), пенсии и социальные пособия, выплачиваемые через банковские учреждения, будут профинансированы 4 августа.

Затем, 10 августа, будут перечислены государственные именные и ежемесячные государственные пособия, а 12 августа — социальная помощь, передает stiri.md

В течение августа НКСС также произведет выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком, пособий по уходу за близнецами, а также отцовских пособий. Эти выплаты будут профинансированы тремя траншами — 7, 14 и 21 августа.

Ведомство напоминает, что социальные выплаты можно получать либо переводом на социальную банковскую карту или банковский счет, привязанный через приложение EVO, либо в любом почтовом отделении страны.

НКСС обращает внимание, что получатели, выбравшие получение денег в почтовых отделениях, должны забрать их в течение трех месяцев. В противном случае выплата будет приостановлена.

Для возобновления выплат необходимо обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства, подать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность.