theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 23:50
127
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы

В Молдове в ходе специальной операции «TRITON-2026», направленной на борьбу с незаконным выловом рыбы, инспекторы выписали штрафы на общую сумму 39,85 тыс. леев.

В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы.
В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы.

Об этом сообщил Инспекторат по охране окружающей среды, передает realitatea.md

Совместно с сотрудниками Пограничной полиции инспекторы провели 64 рейда на водоемах, расположенных вдоль государственной границы. По итогам проверок было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях и 11 актов инспекции за нарушение правил рыболовства и охраны водных биоресурсов.

По оценке специалистов, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 70,4 тыс. леев. Эта сумма подлежит возмещению виновными.

Кроме того, в ходе операции правоохранители изъяли 38 запрещенных орудий лова, включая монофильные сети и другие снасти, используемые при браконьерском промысле.

В Инспекторате по охране окружающей среды подчеркнули, что незаконный вылов рыбы и использование запрещенных снастей наносят серьезный ущерб биоразнообразию и природным экосистемам. Ведомство заверило, что контрольные мероприятия по борьбе с браконьерством будут продолжены.

В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы

В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте