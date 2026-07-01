В Молдове выписали штрафы почти на 40 тысяч леев за незаконную ловлю рыбы.

В Молдове в ходе специальной операции «TRITON-2026», направленной на борьбу с незаконным выловом рыбы, инспекторы выписали штрафы на общую сумму 39,85 тыс. леев.

Об этом сообщил Инспекторат по охране окружающей среды, передает realitatea.md

Совместно с сотрудниками Пограничной полиции инспекторы провели 64 рейда на водоемах, расположенных вдоль государственной границы. По итогам проверок было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях и 11 актов инспекции за нарушение правил рыболовства и охраны водных биоресурсов.

По оценке специалистов, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 70,4 тыс. леев. Эта сумма подлежит возмещению виновными.

Кроме того, в ходе операции правоохранители изъяли 38 запрещенных орудий лова, включая монофильные сети и другие снасти, используемые при браконьерском промысле.

В Инспекторате по охране окружающей среды подчеркнули, что незаконный вылов рыбы и использование запрещенных снастей наносят серьезный ущерб биоразнообразию и природным экосистемам. Ведомство заверило, что контрольные мероприятия по борьбе с браконьерством будут продолжены.