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politia.md logopolitia
25 Июня 2026, 21:09
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Полиция Бричан расследует случай незаконной охоты на двух лосей

Полиция Бричан расследует случай браконьерства после того, как в одном из хозяйств города были обнаружены два лося, застреленные незаконно.

Полиция Бричан расследует случай незаконной охоты на двух лосей.
Полиция Бричан расследует случай незаконной охоты на двух лосей.

По данным правоохранителей, информацию о возможной незаконной охоте на диких животных они получили вечером ранее. В результате проверки в одном из частных хозяйств были найдены туши двух лосей, а также несколько человек, участвовавших в их разделке.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе гильзы. Они будут направлены на экспертизу.

К проверке также были привлечены специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и представители природоохранных органов.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности лиц, причастных к инциденту.

Источник
politia.md logopolitia
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