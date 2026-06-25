Полиция Бричан расследует случай незаконной охоты на двух лосей
Полиция Бричан расследует случай браконьерства после того, как в одном из хозяйств города были обнаружены два лося, застреленные незаконно.
По данным правоохранителей, информацию о возможной незаконной охоте на диких животных они получили вечером ранее. В результате проверки в одном из частных хозяйств были найдены туши двух лосей, а также несколько человек, участвовавших в их разделке.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе гильзы. Они будут направлены на экспертизу.
К проверке также были привлечены специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и представители природоохранных органов.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности лиц, причастных к инциденту.