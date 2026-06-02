tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Июня 2026, 19:42
2 187
Молдова получит доступ к приложению ЕС для проверки возраста

Республика Молдова может начать использовать европейское приложение для проверки возраста ещё до официального вступления в Европейский союз.

Об этом в Брюсселе заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Роксана Мынзату, передает tvrmoldova.md

По её словам, нет причин, по которым инструмент, разработанный для защиты несовершеннолетних в Интернете, не мог бы применяться и в странах-кандидатах на вступление в ЕС. Еврокомиссия заинтересована в том, чтобы Молдова могла пользоваться европейскими технологиями и экспертной поддержкой ещё до получения статуса государства-члена.

Новую систему проверки возраста Европейская комиссия представила этой весной. Она позволяет пользователям подтверждать достижение необходимого возраста без раскрытия личности, даты рождения или других персональных данных. Инструмент предназначен для доступа к сервисам с возрастными ограничениями, включая платформы с контентом для взрослых и азартные игры.

Министр образования и исследований Молдовы Дан Перчун сообщил, что власти уже обсуждают меры по усилению защиты детей в цифровой среде. В частности, рассматриваются возможные возрастные ограничения для использования приложений и требования к социальным сетям в части отображения контента.

Он отметил, что Молдова намерена ориентироваться на европейские практики и рассчитывает на поддержку ЕС в вопросах взаимодействия с крупными международными технологическими компаниями.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, в свою очередь, подчеркнула, что власти рассматривают онлайн-безопасность не только с точки зрения защиты детей, но и через призму борьбы с цифровым насилием и интернет-домогательствами.

Европейская комиссия рекомендует странам ЕС внедрить приложение до конца 2026 года. В дальнейшем оно станет частью инфраструктуры европейских цифровых удостоверений личности, которые планируется запустить во всех государствах Союза.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
