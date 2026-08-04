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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 18:45
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В Молдове выявили пять новых очагов инфекций у животных

Новые вспышки опасных заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных зафиксированы в нескольких районах Молдовы.

В Молдове выявили пять новых очагов инфекций у животных.
В Молдове выявили пять новых очагов инфекций у животных.

Об этом сообщает Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA), ссылаясь на официальные данные за период с 23 июля по 3 августа 2026 года, передает rupor.md

Специалисты ведомства зарегистрировали пять очагов инфекций. В Вулканештах выявлен один случай африканской чумы свиней (АЧС) у домашних животных. Еще четыре очага пришлись на бешенство: заболевание обнаружили у собаки в селе Резина Унгенского района, у собаки в селе Бубуечь муниципия Кишинев, у коровы в селе Нимереука Сорокского района и у козы в селе Кетрошу Дрокиевского района.

На сегодняшний день в республике под строгим надзором компетентных органов остается лишь один активный очаг африканской чумы свиней. Все ранее подтвержденные вспышки были успешно ликвидированы ветеринарными службами.

В разгар уборочной кампании ANSA призывает аграриев соблюдать базовые правила биобезопасности. Категорически не рекомендуется кормить свиней свежеубранным зерном или свежескошенной травой, которые могут быть заражены вирусом от диких кабанов, а также использовать в рационе кухонные отходы.

В настоящее время агентство проводит масштабную информационную кампанию в помощь владельцам подворий. В ANSA подчеркивают, что процедура идентификации и регистрации животных для непрофессиональных хозяйств проводится полностью бесплатно. Такая мера гарантирует владельцам получение государственных компенсаций при вспышках болезней или стихийных бедствиях, а также дает законное право на продажу животных и излишков продукции.

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Источник
rupor.md logorupor
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