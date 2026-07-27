theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
27 Июля 2026, 21:41
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кагульском районе сняты карантинные ограничения в связи с африканской чумой свиней

Санитарно-ветеринарные карантинные ограничения, введенные в зонах защиты и надзора, связанных с очагом африканской чумы свиней в прилегающей к селу Ларга-Ноуэ территории, были сняты с 27 июля 2026 года.

В Кагульском районе сняты карантинные ограничения в связи с африканской чумой свиней.
В Кагульском районе сняты карантинные ограничения в связи с африканской чумой свиней.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района, передает noi.md

Эта мера была принята по итогам анализа эпидемиологической ситуации и по инициативе Территориального подразделения по безопасности пищевых продуктов по Кагульскому, Тараклийскому и Кантемирскому районам. 

Власти заявляют, что, несмотря на отмену карантина, будут сохранены меры мониторинга и контроля за соблюдением требований биобезопасности на свиноводческих хозяйствах, а также другие санитарно-ветеринарные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

Эти решения были утверждены Распоряжением № 7 от 27 июля 2026 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте