В Кагульском районе сняты карантинные ограничения в связи с африканской чумой свиней.

Санитарно-ветеринарные карантинные ограничения, введенные в зонах защиты и надзора, связанных с очагом африканской чумы свиней в прилегающей к селу Ларга-Ноуэ территории, были сняты с 27 июля 2026 года.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района, передает noi.md

Эта мера была принята по итогам анализа эпидемиологической ситуации и по инициативе Территориального подразделения по безопасности пищевых продуктов по Кагульскому, Тараклийскому и Кантемирскому районам.

Власти заявляют, что, несмотря на отмену карантина, будут сохранены меры мониторинга и контроля за соблюдением требований биобезопасности на свиноводческих хозяйствах, а также другие санитарно-ветеринарные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

Эти решения были утверждены Распоряжением № 7 от 27 июля 2026 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кагульского района.